Dani Pacheco marca a pase de Podolski en su debut en Polonia

14 minutos le bastaron a Dani Pacheco para marcar su primer gol en Polonia. El jugador pizarreño fichó recientemente por el Gornik Zabrze. En su primera salida al campo en la Ekstraklasa, su gol valió para empatar en el minuto 88 ante el Termalica en el encuentro disputado en el Arena Zabrze ante 10.000 espectadores. Le dio una asistencia el campeón del mundo alemán Lucas Podolski, que apura sus días en el equipo polaco, dirigido por Jan Urban, que fuera ídolo en Osasuna. Pacheco remató desde un poco más atrás del punto de penalti, desvió un defensa y el balón se coló en la meta, dando un punto a su equipo.

Zabrze, una ciudad de 200.000 habitantes en la región de Silesia. A sus 31 años, es una oportunidad para Dani Pacheco de reflotar su carrera. Su paso de dos años por el Málaga, culminados con su marcha en el ERE del verano de 2020, no respondieron a las expectativas que creó su fichaje. Después firmó por el Logroñés y más tarde por el Aris chipriota. Ahora se marcha a Polonia buscando un impulso. No ha comenzado mal la aventura. Hay varios jugadores españoles asentados en la competición, por ejemplo el también ex malaguista Caye Quintana, que juega en el Slask Wroclaw.