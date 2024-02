Daniel Muñoz, partícipe con el primer equipo del Atlético de Madrid

Durante los últimos años, ha habido un grave problema de fugas de talentos malagueños a otros clubes ajenos a la provincia para continuar con su carrera en categorías inferiores y se puede ver el caso del Recreativo Granada con bastantes jugadores malagueños, pero otro caso llamativo es el de Daniel Muñoz.

El futbolista sigue con su carrera a los 17 años en las categorías inferiores del Atlético de Madrid y está creciendo a su temprana edad a pasos agigantados, dado que ya participó el pasado lunes 12 de febrero en un entrenamiento del primer equipo a las órdenes del Cholo Simeone.

Esto no es el único hito del carrilero, dado que, en el pasado Mundial Sub 17, fue titular indiscutible en su banda durante este torneo, en el que coincidió con una de las mayores promesas de la cantera de la entidad de la Costa del Sol, Izan Merino. Además, ha sido convocado también con la selección española sub 19 para el doble amistoso frente a Noruega, que se disputarán los días 20 y 22 de este mes de febrero.

El futbolista oriundo de la localidad malagueña de Estepona es un habitual en el carril izquierdo del Atlético Madrileño sub 19, que juega en División de Honor, con solo 17 años de edad y esa presencia en un entrenamiento del primer equipo deja ver que es una de las promesas por la que apuesta la cantera de uno de los equipos con mayor nivel competitivo de España en los últimos años por sus actuaciones tanto en la competición doméstica, como Copa del Rey o la propia Champions League, en la que han tenido grandes actuaciones a pesar de que no han logrado hacerse jamás con un título de campeón, aunque sí lo han hecho en el pasado reciente en la Europa League.