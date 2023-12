David Larrubia, excepción en la ley del ex

David Larrubia dio al Málaga los tres puntos en Mérida, donde se le guarda un gran cariño. La lista de ex que se vengaron de los blanquiazules es amplia, con mayor o menos fortuna, y en el caso del canterano fue esta vez a favor. Primer gol con el primer equipo que llega en un momento señalado. "Muy contento por el trabajo del equipo. El Mérida puso las cosas muy difíciles, pero es una victoria muy importante para seguir en la parte de arriba de la clasificación. Es un encuentro de emociones el gol, de no querer meter al Mérida, pero es lo que ha tocado hoy, lo primero es hacer que el Málaga gane. Hay que darle la enhorabuena al Mérida porque jugó muy bien. El campo nos ha sorprendido, nos resbalábamos todos con las botas. El Mérida ha apretado mucho, ha sido complicado pero la calidad nuestra ha decantado el partido. Para mí, como canterano, es un orgullo ver que se acaba con seis de la casa en el campo. Aaron y Cordero salen, tienen ese hambre, esas ganas y esa ambición. Intentamos no mirar a los de arriba, pendiente de lo nuestro. Si seguimos con esta humildad llegaremos a donde tendremos que llegar. El Algeciras es muy duro, pelea por los play off. Será importante para irse a las vacaciones contentos", explicaba Larrubia en la zona mixta del José Fouto. Rápidamente pedía perdón a la grada al marcar.

"En los primeros 15-20 minutos apretaron mucho, no nos dejaron salir jugando. Hicieron un muy buen planteamiento. Con el penalti nos liberamos un poco, nos empataron, pero con el segundo ya estuvimos mejor. El Mérida ha querido tener más control, que pasasen menos cosas y que estuviera menos loco. Nos ha tocado salir a Kevin y a mí porque el míster buscaba otra cosa y no pasa nada. Mi primer gol fue una felicidad enorme, pero un poco jodido por marcarle al Mérida", reconocía.