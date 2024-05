David Larrubia: "Ha sido de los mejores días de mi vida"

Con los ojos vidriosos acudía David Larrubia a la zona mixta de La Rosaleda tras certificar, quizá, su mejor partido con el Málaga CF, conviviendo con un proceso el canterano y contagiándose del malestar en las últimas jornadas. Jugador de sensaciones, que necesita que el agua del grifo esté en temperatura para exprimir su fútbol, que lo tiene cuando está juguetón. Un puñal por la banda derecha de La Rosaleda, su posición más natural y un mensaje para Pellicer. Primer gol como profesional en su estadio, y vaya tanto, varios amagues, poso y definiendo al palo izquierdo de Iván Moreno. Un rato después, un regalo para Sangalli. "Ha tardado bastante en llegar, más de lo que esperaba. La gente que me conoce sabe lo que he trabajado para esto. Es de los días más felices de mi vida, espero que me sirva de impulso para el play off", explicaba Larrubia.

"Estamos de acuerdo que era el último partido en casa antes del play off, era importante dar una buena imagen en La Rosaleda, recuperar ese ambiente. Buena victoria, portería a cero y nos viene bien este partido", insistía. "Soy un futbolista que nunca deja de intentarlo, aunque me salgan mal las cosas, un cambio de chip. Antes del gol he cometido errores tontos, como lo que venia haciendo. A partir del gol he cogido confianza. He podido desbordar, lo que me dice el míster. En el entrenamiento lo hago bien. Seguir trabajando". Con un abrazo emotivo junto a Julio Rodríguez, preparador físico, conocedor de ese crecimiento de Larrubia. Julio es una persona que esta detrás mía. de las personas que mas se han alegrado tras el gol y quería reconocérselo.

Javi Medina, Kevin y las disculpas de Loren Juarros

Javi Medina, técnico del Antequera, compareció en la sala de prensa de La Rosaleda para valorar la derrota de su equipo ante un Málaga CF que fue superior. Fue cuestionado por la tángana final que hubo a raíz de un regate de Kevin. "Ha sido una anécdota, es un chico joven, Loren ha venido a pedirme perdón en nombre del club en el túnel de vestuarios, que no admite este comportamiento, que no cabe en el fútbol, no hay que darle más ruido a eso. Es un chaval e irá aprendiendo", decía el técnico sevillano.

"Era un partido difícil de jugar, jugar en La Rosaleda no es fácil, queríamos representar el escudo en este maravilloso estadio. Ha sido la tónica en la temporada que el momento clave es saber competir. Hemos intentado asentarnos, teníamos una idea de tener mucho el balón en el primer tiempo para generarles nerviosismo, pero hemos perdido la ocupación en el centro del campo con dos o tres pelotas. Hemos llegado 2-0 al descanso, hemos hecho cambios para hundir la defensa, hemos generado y llegado a portería, pero perdiendo 2-0 y cansados se han sentido fuertes y con el 3-0 se acabó", explicaba el entrenador blanquiverde, que decía que "cuesta entenderlo, pero necesitamos equivocarnos, no podemos comprar esa experiencia en el mercado, pero lo haremos cometiendo errores. Si volvemos el año que viene porque el Málaga no asciende seremos otro equipo, como también en El Arcángel seremos más fuertes a la hora de competir, que es lo que necesitamos".