David Larrubia, primer 'fichaje' del Málaga

El Málaga ya ha contactado con David Larrubia para confirmarle que formará parte del primer equipo la próxima temporada, así lo confesó el propio jugador en los micrófonos de SER Deportivos Málaga. El jugador malagueño tiene contrato con el club de La Rosaleda hasta el 30 de junio de 2024, un acuerdo que alcanzaron las partes antes de su cesión al Mérida de Primera Federación, donde se ha curtido. El canterano también reiteró su deseo de sumarse cuanto antes al próximo proyecto malaguista en una categoría que ya conoce perfectamente.

"La temporada que viene me incorporo en pretemporada, tengo contrato y mi compromiso es máximo. Ya me dijeron desde Málaga que contaban conmigo para la temporada que viene se salvara o no. Me llamó Capote, que era el que estaba al mando desde que se fue Manolo Gaspar", comentó Larrubia, que añadió: "El descenso no es matemático 100 por 100 todavía pero cada vez está más cerca. Tocará hacer las cosas bien e intentar subir lo antes posible".

Nunca dejó de estar al día de lo que pasa en Martiricos: "He visto todos los partidos del Málaga. Había plantilla para estar en otra posición, pero habrá que hacer un análisis de lo que se ha hecho mal para que no vuelva a ocurrir. La Primera RFEF es una categoría bastante entretenida o igualada. Creo que cualquier equipo por muy abajo en la tabla que vaya te pueda hacer daño. Para el espectador es bastante divertida, hay bastantes goles y los partidos son muy parejos. ¿Fichajes? "De fichajes no sé, pero supongo que buscarán gente experimentada en la categoría y entre eso y los jugadores jóvenes, sería lo ideal, pero mi trabajo no es ese".

Etapa en el Mérida

"Venía en busca de minutos pero ha superado mis expectativas. Quizás podría haber metido más goles, pero muy contento en general por la temporada y muy agradecido. La gente desde que llegué me hizo sentir un cariño especial", aseguró el malagueño, que habló de su compañero de travesuras: "Dani Lorenzo desde que llegó se hizo con la mediapunta y de ahí no le han sacado. Le quedan dos años de contrato y creo que también volverá".