David Larrubia, sobre su renovación: "No sé nada; pero quiero seguir aquí"

David Larrubia está siendo uno de los nombres del momento en este nuevo Málaga CF junto con varios canteranos, como es el caso de Dani Lorenzo, Roberto Fernández o Kevin Medina, por su gran nivel mostrado después de su cesión en la AD Mérida. El mediapunta habló ante los medios en la previa del suelo contra el San Fernando CD Isleño.

El atacante quiso trasladar que el plantel está muy tranquilo. "Con muchas ganas de seguir la dinámica de estos partidos y pies en el suelo. Con ganas de trabajar", comentó. Pese a esto, dejó claro que su sueño es triunfar en el Málaga: "En lo personal estoy muy contento, estoy cumpliendo un sueño. Estoy ante una oportunidad única. Con el año en Mérida me sirvió mucho y este año necesito dar ese paso hacia adelante".

Larrubia habló también sobre la reciente llegada a la cifra de 19.000 socios: "Yo soy del Málaga desde chico y no me sorprende. Aunque las cosas vayan mal, la gente no falla. El otro día sale de suplente en Linares y vi el recibimiento y se me pusieron los pelos de punta. Es un orgullo que nos sigan a todos lados".

El mediapunta comentó sobre lo que le pide Sergio Pellicer en cada partido: "Me conoce desde hace muchos años. Me hizo debutar en el filial y en el primer equipo. Siempre me pide que salga y haga lo que sé hacer y que mejore la toma de decisiones en campo contrario. También la mejoría de cara a puerta". "El míster nos dice que pone el 11, que cree que conviene. En los partidos que he sido suplente, creo que la opción de Dani Lorenzo fue buena. Yo trabajo diariamente para poder salir en el número máximo de onces posibles", añadió.

Habló de su posición y el objetivo del técnico: "El año pasado fui extremo derecho, me siento cómodo. Además, Pellicer me da libertad para meterse por dentro y tener libertad, él me lo pide que intente sorprender a los rivales con ese espacio".

El mediapunta se mostró muy contento con su estancia en Mérida. "Ese año aprendí muchas cosas. Destacaría el trabajo defensivo. Éramos muy solidarios y teníamos que trabajar todos. Si uno no trabajaba, no jugaba. Me apliqué y aquí lo estoy demostrando con trabajo para mejorar en ese aspecto", comentó.

Posteriormente, comentó el enfrentamiento de este fin de semana contra el San Fernando CD Isleño: "Es muy diferente a los dos que hemos tenido aquí en La Rosaleda. Son mucho más directos, de segunda jugada y completamente diferentes. Nos tenemos que enfocar en nosotros mismos. Si estamos bien, vamos a tener el control y espero que sigamos con esta racha".

Dio un mensaje de tranquilidad a los aficionados: "Está claro que el factor Rosaleda es importante, hacerse fuerte en casa. Las rachas malas llegan y tenemos que estar tranquilos con la unión del vestuario".

El mediapunta fue preguntado por el ascenso directo: "El discurso es el de trabajar día a día. Genaro lo dijo la semana pasada. Cuanto menos se hable de nosotros, mejor. El trabajo del día a día va a marcar el resultado. No se asciende ni en septiembre ni en mayo. Ahí tenemos que estar todos unidos para poder sacarlo".

Por último, habló de una posible renovación. "Yo no sé nada, no sé si han hablado con mi representante. Yo quiero seguir aquí. Estoy cumpliendo un sueño. Si llega esa oferta la miraremos y buscaremos lo mejor, pero yo me quiero quedar aquí", desveló.