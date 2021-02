David Lombán: "Nos faltó contundencia en sus goles"

David Lombán, capitán del Málaga, fue autocrítico en los micrófonos de Movistar nada más acabar el partido, que significó la derrota ante el Zaragoza, un rival directo por la permanencia, que dejó el duelo muy cuesta arriba ya en la primera mitad.

"Por supuesto, en cuanto a resultado el partido se nos fue en la primera parte. Ponerte 0-2 y tener que remontar es muy difícil, algo que sucede muy pocas veces. Tenemos energía, lo intentamos, pero a veces no nos llega", decía el central avilesino, que admitía que el equipo no había estado bien en zona defensiva: "Ha faltado contundencia en los goles. Cuando encajas goles siempre es porque puedes mejorar y está claro que en los dos goles ha habido falta de contundencia en el área. Hemos tenido ocasiones en la primera parte, pero no nos ha llegado para empatar antes del 0-2".

Así que todo pasa por una mejora colectiva defensiva para volver a sumar en La Rosaleda, donde no se gana nada menos que desde el 22 de octubre. "Los deberes son mantener la cara que tenemos fuera y mejorar mucho en casa. Hay que ser muy autocríticos con lo que está pasando porque no podemos perder tantos puntos en casa para conseguir el objetivo", cerraba el asturiano, visiblemente enfadado con lo que había sucedido en el césped de Martiricos.