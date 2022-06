El canterano David Pérez deja el Málaga CF para marcharse al Betis

El guardameta de La Academia del Málaga CF David Pérez deja el club tras cuatro años para iniciar una nueva etapa en el Betis. Llegó en infantiles y se marcha como juvenil tras pasar durante cuatro años por diversos equipos. Este año llegó a debutar con el Juvenil B en Liga Nacional.

"Toca despedirme de este gran club donde he pasado cuatro maravillosos años de mi carrera y quiero agradecer a mis compañeros y a mis entrenadores por todo lo que me han hecho crecer tanto en lo personal como en lo deportivo y a toda la gente que siempre me ha hecho sentir muy bien. He pasado por momentos buenos y malos. Es una etapa de mi vida que nunca olvidaré. Les deseo lo mejor Málaga, gracias por todo", escribía el joven en sus redes sociales para despedirse de compañeros, entrenador y club.

El jugador ya ha firmado por el cuadro bético al que dedica unas palabras: "Muy orgulloso de poder firmar con este gran club y muy contento por mi primer contrato profesional. Quiero agradecer a mi familia por siempre estar apoyándome en las buenas y en las malas y a mi agencia y representante Óscar Pacheco por tener esa confianza en mí desde el primer día".