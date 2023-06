Dioni Villalba: "El Málaga CF es el club de mi vida y estoy en una nube"

Dioni Villalba es el primer rostro visible del Málaga CF en su nueva experiencia en Primera RFEF. Es un jugador de cierto culto en la categoría, con certificado de garantía. Y con una historia personal en la que cierra el círculo a los 33 años. Jugó en los alevines del Málaga antes de salir hacia el Torremoya y el Puerto de la Torre. Se ha pateado media España en la categoría de bronce, Segunda B y ahora Primera RFEF, siempre con el gol a cuestas. En su presentación demostraba su orgullo y emoción por vestir la blanquiazul.

"Muchas gracias al club por la confianza y estoy aquí encantado de jugar en el equipo de mi tierra, siempre he querido en el Málaga Club de Fútbol. Lo he conseguido, ya estoy aquí. Ahora toca trabajar mucho, va a ser seguramente un año complicado y entre todos tenemos que sacarlo", decía el delantero malagueño, que avisa de lo que se va a encontrar el equipo: "Es un reto importante, está claro. Después de muchos años el Málaga baja a categoría no profesional, con todo lo que conlleva. Va a ser un año complicado, pero con trabajo, ilusión y esfuerzo se pueden conseguir cosas muy bonitas y entre todos lo vamos a conseguir".

"Tuve una llamada para darme la bienvenida al Málaga", desveló sobre su conversación con Pellicer: "Tampoco entramos en detalles, queda tiempo para empezar la pretemporada, me llamó para explicarme cómo funcionaba y con ganas ya de empezar a trabajar todos juntos con él. La operación ha durado poco. Tenía que venir al Málaga, a mi agente le dije años anteriores que quería el Málaga, pero no había podido ser. Ha sido pocos días, lo tenía súper claro que quería venir y aquí estamos".

"Soy jugador de equipo, es lo más importante. Después soy un delantero, pero tampoco de área, área de referencia, también para asociarme, entrar desde segunda línea, lo hago desde los 19 años, no me gusta que los centrales me fijen. Me gusta asociarme, hacer paredes, centrar cuando toca, llegar al área...", se autodefinía el atacante malagueño, que recordaba que "he jugado en alevines aquí, Torremoya y Puerto de la Torre, me fui al Murcia en División de Honor juvenil, conozco casi toda España. Si no recuerdo mal, fue en 2020 creo recordar, hubo posibilidad de venir, pero tenía contrato en la Cultu y pedía traspaso y no se llegó a más, no se pudo hacer".

"He venido muchas veces a ver al Málaga a La Rosaleda. Ha cambiado, pero es una ilusión volver al campo, estoy en una nube, es súper motivante, pisé el césped y para mí es un orgullo enorme", mostraba su ilusión, al tiempo que explicaba cómo fue el proceso con el Atlético Baleares: "Antes de terminar la temporada querían renovarme, les dije que tenía que esperar, ha sido un año muy complicado y tenía ganas de desconectar del fútbol en Málaga. Me hacían falta unas cuantas semanas, quería venir al Málaga. Y así ha sido".

Acerca del motivo por el que no cuajó en Segunda División, Diono explicaba que "estuve en Hércules y Leganés en Segunda. A lo mejor el primer año en Alicante no estaba preparado mentalmente pero no salieron las cosas bien. En Leganés no hice pretemporada, llegué el último día de mercado y tarde y no se dieron las cosas. Cuando llegó el mercado de invierno preferí salir y jugar, no me sirve esperar y no jugar aunque esté en Segunda. Bajé a Segunda B y cogí minutos. Me gusta jugar, que es de lo que se trata".

"Tenía muy claro que quería venir al Málaga, si vengo aquí es para ayudar, que sea un año bueno y bonito, tengo clarísimo que voy a dar todo, es el club de mi vida y lo voy a dar todo", proseguía Dioni antes de eludir cantidad de goles: "No me marco cifra, superar la de este año, es lo único que puedo decir, no me gusta marcarme reto. Llevo el dorsal 17 normalmente por el día que nació mi niña, si está disponible lo luciré".