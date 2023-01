Dumet Grayeb, expulsado de la causa contra los Al-Thani

La jueza Ruiz González ha decidido dejar fuera de la causa contra Abdullah Al-Thani y sus hijos Nasser, Nayef y Rakan al abogado Dumet Grayeb, según informó SER Deportivos Málaga. Se trata de uno de los accionistas cuyos títulos no están reconocidos de la última ampliación de capital del Málaga CF que realizó Fernando Sanz antes de vender el club al jeque. Es precisamente esta situación la que facilita su expulsión al no ser considerado "perjudicado".

Así lo argumenta la magistrada tras un informe recibido por el Ministerio Fiscal: "A la vista del mencionado informe y del escrito de la administración judicial de fecha 22 de septiembre pasado, y no ostentando el Sr. Grayeb la cualidad de accionista de la entidad Málaga Club de Fútbol SAD, queda expulsado de la causa como acusación particular al no tener condición de perjudicado, y ello sin perjuicio de lo que puede instar enla jurisdicción competente".

Grayeb ha sido un habitual en la Ciudad de la Justicia a raíz de este caso y también a través de distintos escritos enviados a la sala número 14 en los que focalizó duras críticas al administrador judicial José María Muñoz, pero la jueza apenas hizo caso en los casi tres años que dura ya el proceso.