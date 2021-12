Edu Ramos, refuerzo estelar para el Alhaurín de la Torre

Refuerzo de campanillas para el Alhaurín de la Torre, que milita en la Tercera RFEF. Llega el centrocampista Edu Ramos, jugador malagueño de dilatada experiencia en la élite, casi 200 encuentros en Primera y Segunda. A sus 29 años, su última experiencia fue con el Marbella en Segunda B, desafortunada por el doble descenso de categoría. Meses antes había ascendido con el Cádiz a Primera División, pero no continuó con el equipo amarillo.

Ahora se incorpora al Alhaurín de la Torre, donde podrá formar una dupla de categoría con Apoño, otro futbolista con centenares de partidos en la élite, en el centro del campo. "Calidad, fuerza, trabajo, experiencia y mucho que decir aún en el verde, es lo que aportará el flamante fichaje torrealhaurino apenas finalice su puesta a punto a una plantilla que sin duda quiere cambiar la dinámica negativa que hasta este fin de semana ha acompañado a los de Paco Flores", anunciaba la entidad blanquiazul.

Internacional sub 17, jugó un Mundial de la categoría, y sub 19 con España, Edu Ramos estaba señalado como un jugador de élite desde niño, se le hizo contrato con el primer equipo en la era de Muñiz y asomaba ya la cabeza con 17 años en la primera plantilla malaguista. Más de una década después, el de Churriana se reengancha en un equipo de Tercera RFEF con el que intenta ponerse en órbita tras atravesar varios problemas físicos. El Alhaurín de la Torre ocupa el puesto 13, con 14 puntos, el último lugar fuera de los puestos de descenso. Los de Paco Flores reciben un refuerzo estelar para escalar posiciones