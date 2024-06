Entradas Málaga CF - Celta Fortuna: 1.200 más a la venta

El Málaga CF puso a la venta 1.200 entradas más para el partido de este sábado ante el Celta Fortuna, vuelta de la primera ronda del play off de ascenso a Segunda División. Se había vendido todo el papel desde principios de semana y ahora se habilitó un número más amplio que procedían de dos vías. La primera, de los abonados que no han acudido a más de cinco partidos, que debían descargar específicamente las entradas para el duelo, si no quedaban liberadas. Y también ajustar la zona visitante, que no ha habido una gran demanda de parte viguesa y se ha podido coger alguna pastilla extra para aficionados malagueños.

Una vez acabado el plazo para abonados en la medianoche del miércoles se procedió a sacar a la venta esa cantidad de entradas. Se puso de manera virtual y también en La Rosaleda de manera física, donde acudía un número constante de aficionados para retirar su entrada y acudir al duelo. Se espera que haya un lleno total y se agoten en las próximas horas.

Se espera un gran recibimiento

Se prepara un gran recibimiento para el Málaga CF para el próximo sábado. A las 17:30 horas, dos horas antes del encuentro, está citada la afición en la recta de Tribuna para alentar al equipo y darle un impulso emocional antes del duelo clave ante el Celta Fortuna que dirime quién accede a la final del ascenso a Segunda División. El año pasado ya se vivieron escenas espectaculares en los prolegómenos cuando el equipo peleaba por no bajar, aunque el apoyo no sirvió para conseguir el objetivo. Esta vez se espera que la unión haga la fuerza y sí sea posible progresar en la pelea por el ascenso para regresar al fútbol profesional. No venderá fácil su piel el filial del Celta, que ya mostró en Balaídos cómo podía hacer daño.