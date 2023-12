Entradas y viaje para el Ceuta-Málaga

No es el destino más cercano o, al menos, no el más fácil de llevar a cabo, pero seguro que no estará solo el Málaga CF en su desplazamiento a la casa de la AD Ceuta para el último duelo de la primera vuelta de esta edición de Primera Federación.

El Frente Comepipas está preparando el primer viaje al otro lado del mar mediterráneo del año para el próximo 14 de enero para un partido que será muy exigente para los de Sergio Pellicer contra uno de los equipos que quiere saltar las posiciones de playoff a Segunda División, con la intención de seguir soñando.

No tenéis asfixiaos , otro on tour más , nos vamos a Ceuta y en barco , incluye todos los desplazamientos tanto de ida como de vuelta y las entradas al partido.Es un desplazamiento complicado, os pedimos que por favor vayáis reservando rápido.Nuestro @MalagaCF nunca está solo.

El azar deparó un Málaga CF-Real Sociedad en dieciseisavos de final

Será la Real Sociedad. El equipo donostiarra, uno de los mejores del último lustro en el fútbol español, asentado en zona europea, con un título de Copa reciente aún y participando en la Champions League, metido en octavos de final esta temporada. No fue el salmón gordo de un Madrid o un Barcelona, que fueron para los equipos de Segunda RFEF, Arandina y Barbastro, pero sí un señor club que es el modelo de muchos en la actualidad por su uso de cantera y de recursos. Entre ellos, al propio Málaga CF, el que será su rival el próximo 6 o 7 de enero en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Un equipo de Champions League, como pedía Sergio Pellicer. Después de que Castellón y Lugo fueran emparejados con Osasuna y Atlético de Madrid, el Málaga se enfrentaba ya a cualquiera de los 13 equipos restantes de Primera División sin cortapisas, en sorteo puro. Salió la primera bola y correspondió al equipo que entrena Imanol Alguacil.

Hay muchos nexos de unión entre Málaga y Real Sociedad actuales. El más evidente, el director deportivo, Loren Juarros. Puso los pilares, en una situación complicada, de lo que es el actual club donostiarra desde la dirección deportiva, con la que ya pisó Europa y la Champions antes de su salida. De alguna manera, pensando a largo plazo, es lo que se pretende con este Málaga, un club con la cantera como base para ir hacia arriba progresivamente. Esa Real no bajó de Segunda y hace un par de años tuvo a su filial en esa categoría con Xabi Alonso de entrenador.