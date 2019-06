Es uno de los hombres más felices del momento en el Málaga. Cifu se va de vacaciones con su flamante renovación hasta 2022 bajo el brazo. “Muy contento, cómo voy a estar. En cuanto nos pusimos a tratar el tema en serio la verdad es que no costó. Mi predisposición siempre ha sido buena desde que empezó la temporada. Tardó, parecía que podía haber llegado antes, fue al final, pero llegó”, dijo en una entrevista concedida a SER Málaga.

“Desde que llegué lo hice con mucha ilusión y hambre por seguir creciendo, por hacer cosas grandes en el club. No me llegaron oportunidades para poder hacerlo, al final todo los años salía cedido y no me llegaban las ocasiones para participar, apenas jugué antes de este año un partido, fue duro. A día de hoy tengo la misma ilusión y hambre que cuando viene el primer día hace tres años. Espero que a partir de aquí sea diferente”.

No son pocos los entrenadores que ha tenido en el Málaga, más de lo recomendable para un club, todo hay que decirlo. “Han pasado Javi Gracia, Juande, el Gato, Míchel, Muñiz y Víctor. Coincidí realmente con Javi y Míchel. De Javi no puedo hablar mucho porque en seis meses... Prepara bien los partidos y demás, pero a nivel personal no puedo decir nada malo, ni nada. No me llegó la oportunidad de poder debutar, que me hubiera gustado. Con Míchel me empecé a sentir más especial, fue el primero que me dio la oportunidad de quedarme en la plantilla. Me permitió hacer la pretemporada y me dijo que me quedaba. Fue un momento muy especial, por eso le doy las gracias. Luego no participé mucho. Los más importante fueron Muñiz, que me dio confianza, y ahora Víctor, que ha continuado con esa línea de hacerme sentir cómodo e importante dentro del club y del equipo. Siento una reacción buena y bastante estrecha para el tiempo que hemos compartido”.

Cifu es igual de persistente fuera del campo que dentro. Su idea, a pesar de estar en el último año de contrato, era clarísima: “Lo dije desde hace ya tiempo, mi idea era quedarme aquí, esperar a que el club decidiera un poco qué decisión tomaba respecto a mí y he estado esperando. Han ido saliendo opciones e intereses de otros clubes porque quedaba libre, pero dentro de la tranquilidad y no centrarme en esos temas”.