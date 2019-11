A Kellyan García (Catral, 1998) le gustan más los días nublados que los soleados, similares a la estampa que presenta el cielo de la ciudad mientras atienda a Málaga Hoy, algo que le tiene contento tras completar el entrenamiento. Comienza a llover. Lleva los brazos tatuados casi al completo aunque reconoce que tiene alguno en mente para completar el izquierdo. El guardameta, de casi dos metros de altura, lleva desde juveniles en La Academia y se considera un tipo optimista. El domingo se le presenta otra oportunidad para defender el escudo de la que considera su casa.

–Este fin de semana tiene una nueva oportunidad...

–Sí, es una nueva oportunidad. Es cierto que he de competir con Gonzalo para poder aprovechar esta oportunidad. Tanto si me tocara de nuevo a mí o le tocara a Gonzalo, en los dos cosas estoy muy tranquilo, Gonzalo es compañero muy competente.

–¿Qué le dice Munir cada vez que le toca marcharse? ¿Os pasa las llaves de la portería?

–En este caso Munir está muy tranquilo. Tampoco suele dar una charla muy extensa, nos dice lo principal que estemos tranquilos, que juguemos como entrenamos sobre todo y que disfrutemos del momento que es una oportunidad muy bonita.

–Hay mucho que aprender de un portero como Munir.

–Munir está repleto de detalles. Te lo dice las cosas tanto con palabras e incluso a veces con gestos, con miradas... se le interpreta muy bien porque él para eso tiene mucho desparpajo. Ahí está con la selección de Marruecos, por eso es el portero que es.

–¿Cómo es el marroquí en las distancias cortas?

–Munir es un tío que ante las cámaras muestra ese respeto hacia los medios, pero luego en el ámbito cercano y en el futbolístico es muy divertido.

–Ahora sin él, le podría tocar de nuevo defender la portería.

–Sí, estoy preparado, con muchas ganas y una ambición increíble.

–¿Es difícil prepararse para un partido cada mes con el primer equipo?

–Es cierto que tengo el filial, que sirve para ir cogiendo minutos y sensación en portería, pero no diría la palabra difícil. Al final estás cada día trabajando, preparado con la gente del primer equipo. Hacen que todo sea mucho más ameno y fácil a la hora de jugar.

–Tendrá la espinita de lograr sumar y dejar el arco a cero...

–Sí, la verdad es que es algo que tengo ahí, tanto conseguir sumar con el equipo como ya en el plano individual dejar la portería a cero. Son dos cosas muy importantes que pueden ayudarte a seguir, pero lo importante ahora es mirar por el equipo y sumar. Esta semana hay un partido muy importante ante el Alcorcón y esperemos sumar tres puntos, si no, uno y todo para seguir trabajando hacia delante.

–¿Cómo fue su debut en La Rosaleda ante el Almería?

–Tengo muy buen recuerdo a pesar de no haber podido conseguir la victoria. Jugar en La Rosaleda, jugar con tu afición, eso ya es un punto extra. No es lo mismo saltar al campo sin esa comodidad con la afición que sin ella. La afición te ayuda. Luego como sensación, algo increíble de ver que el trabajo se ve reflejado después de tantísimos años luchando por eso mismo.

–¿De quién se acordó aquella noche?

–Como ya conté, en este caso jugábamos sábado y el martes falleció mi abuelo y solo lo tenía a él en mi cabeza. Pero una vez que entras al campo, estás ya pensando más en el fútbol pues igual sí me vienen más a la cabeza el día a día que pasas con tu novia, todo lo que te ayuda, tus padres, tus suegros, tus amigos, tu familia... toda esa gente que te llama para mandarte mensajes positivos. Eso es lo que se te viene a la cabeza.

–¿Cuál fue la llamada que más ilusión le hizo?

–Está complicado, pero diría que la llamada de mi madre. Encima fue el día de su cumpleaños, para ella fue un regalo increíble que yo debutase. Me llamó muy emocionada y eso me transmitió mucha alegría.

–Aunque aquella no fue su primera vez en La Rosaleda, ¿no? Ya lo hizo en la Youth League.

–Es cierto que ya era un punto a favor haber pisado La Rosaleda. No hay tanto ambiente o tanta gente en la Youth League pero ya estás preparándote para ese día y ya tienes un poco la imagen. La Youth League es muy prestigiosa pero es una sensación diferente escuchar tu nombre en las alineaciones, el ver tantísima gente apoyándote y ver que al final estás jugando con el primer equipo del Málaga.

–Entrena a diario con el primer equipo pero muchos fines de semana vuelve al filial para seguir compitiendo. ¿Cómo lleva eso?

–No, realmente no es algo complicado. Es algo que se puede llevar si tienes la cabeza en tu sitio y estás centrado y, sobre todo, motivado. Al final, cuando bajo al filial siempre encuentro un reto, porque están dándote la oportunidad de jugar, de demostrar que puedes estar ahí. Entonces me lo tomo como una motivación más y lo doy todo.

–Existe el mismo feeling con sus compañeros del filial.

–Tanto en el primer equipo como en el filial estoy muy contento con los compañeros porque te hacen el trabajo más fácil. Sí es cierto que paso más tiempo con los jugadores del primer equipo pero es verdad que a la hora de bajar con el filial, todos están predispuestos a ayudar en lo que sea y que no se note ese cambio ni para ellos ni para ti.

–Este año está costando algo más la Tercera División, ¿a qué cree que se debe?

–Es un conjunto de cosas. Es muy buena categoría, hay muy buenos equipos este año en Tercera, mucha competición. Luego, hasta el día 1 de competición no se sabía qué equipo iba a ver, por el tema de las fichas. Además, la mayoría de los jugadores que luego pueden jugar están entrenando con el primer equipo... Al final, Pellicer está haciendo un trabajo muy bueno pese a todo esto. Encima es un equipo muy joven. Tercera División la gente lo puede ver como algo más amateur, pero yo lo veo muy profesional. La gente te pone las cosas muy difíciles y a la vista está que es muy difícil ganar.

–Volviendo al primer equipo, este año que está más amoldado a él, le ha tocado un año bastante complicado de vivir.

–Yo tanto lo bueno como lo malo me lo tomo como una competición, un reto. Es cierto que este año ha habido más complicaciones de las que normalmente estamos habituados a ver pero me lo tomo como un reto, con muchísimas ganas sobre todo por la oportunidad que te da el club y a tope. A esta situación solo le saco la parte positiva, no le veo la negativa.

–¿Qué ambiente se respiraba en los vestuarios desde la pretemporada?

–En ese sentido Víctor ha hecho un trabajo muy bueno con nosotros. Enseñándonos que nosotros tenemos que centrarnos en lo deportivo. Todo el equipo se ha volcado en eso, en el tema deportivo. En lo extradeportivo es cierto que puede llegar a influir, pero en este caso hemos estado tan metidos y tan predispuestos a competir a pesar de lo que pueda pasar que bajo mi punta de vista no creo que haya cambiado nada.

–¿Qué les decía Víctor?

–Bueno, al final está visto y comprobado que sin un jugador no tiene el 100% de su mente y cabeza en el campo se puede ver reflejado. Él nos ha enseñado que se puede estar al campo al 100% y una vez que sales puedes estar pensando en otras cosas. Nos has demostrado, con comentarios positivos, que eso se puede lograr.

–Le pillaría muy de cerca los casos de Mula e Iván y de lleno también lo de José y Okazaki.

–Es un palo duro. Son compañeros que están entrenando contigo, que los ves que están haciéndolo como el que más a pesar de lo que pueda pasar. Es complicado porque ves que compiten día a día, que están entregados al equipo y que por cosas y situaciones no pueden competir como otros. Hemos intentado arroparles, darles el máximo cariño posible y demostrarle que nosotros estamos ahí y vamos a estar para lo que haga falta.

–Al japonés se lo ganaron.

–Con él fue fácil. Todo es más fácil cuando la persona de fuera quiere venir. En este caso Okazaki ya lo dijo, lo dejó claro, él quería estar en Málaga. Eso fue un punto a nuestro favor. Luego, teniendo un grupo muy bueno de personas y jugadores como el nuestro, que a todo el mundo que viene, tanto si viene de la cantera o viene de fuera, se les hace el trabajo más fácil, todo más ameno para querer quedarse aquí.

–Ahora parece que está todo más tranquilo desde la llegada de Richard Shaheen, ¿cómo lo vive el vestuario?

–Nosotros de estos temas sabemos lo mínimo porque estamos centrados en lo deportivo, por lo que no te podría decir. Pero es cierto que todo es más tranquilo cuando está todo organizado. Desde que está él al frente parece así.

–Dani Pacheco explicó en SER Málaga que había poca comunicación entre los capitanes y la plantilla con todo lo que hablan con el nuevo director general. ¿Lo entiende así?

–Yo creo que fue un comentario desafortunado de Dani [Pacheco] porque pienso que podemos estar tranquilos con los capitanes que tenemos, con la gente que hay a nuestro alrededor porque nos tienen al día y estamos muy tranquilos con ellos.

–Pacheco entendía esta situación pensando en los más jóvenes, que era mejor saber menos y centrarse en el fútbol. ¿Usted a sus 21 años lo ve así, o prefiere estar al tanto de cada detalle?

–Pienso que tomen la decisión que tomen los capitanes, van a hacer lo mejor para nosotros. Me daría igual, tomen la decisión que tomen, lo respetaría igual. Confío en ellos.

–¿Pensó en un Caso Reus en algún momento?

–He de ser sincero, igual quizá peco de ser un tío muy positivo, demasiado, yo nunca llegué a pensar que se podía dar una situación similar. Por lo que significa Málaga, por lo que es el Málaga Club de Fútbol, toda la gente que tiene, la afición, muchísima gente que querría estar aquí... por eso yo nunca pensé que se pudiera dar un caso como el del Reus. Hasta el momento todo está yendo muy bien.

–Volvamos a lo meramente deportivo. ¿Le está costando al equipo coger el punto?

–Lo que puede estar faltando es la pizca de suerte unida al gol. Más allá de eso, yo creo que el equipo está desplegando un buen juego y que ningún equipo nos ha dominado. Ahí están los datos. Pienso que podría faltar algo de gol pero mis compañeros finalizan muy bien en los entrenamientos y tiene mucho que ver esa pizca de suerte, que dé en el palo y entre y no que dé al palo y salga.

–Aunque entre lesiones e internacionales, son muchas las bajas para este fin de semana.

–Al final es todo un computo de suerte, buena o mala. Pero lo que sí noto en el vestuario es una armonía positiva, que a pesar de todo lo que está rodeando al club, la suerte o no de que entre la pelota, las lesiones... Creo que el equipo está muy motivado a pesar de eso y que todo irá sobre ruedas.

–Este domingo puede ser su primer partido como visitante.

–El míster aún no ha dicho nada, no sabemos quién puede jugar pero si en este caso me tocara a mí estaría muy motivado de jugar en un campo como el de Santo Domingo contra el Alcorcón, primer partido fuera con muchas ganas.

–Una pena lo de Samu Casado y sus lesiones.

–Es lo que te decía, un partido especial por ellos. Quiero mandar ánimos desde aquí a Samu, porque es jodido. Yo también creía que al ver la situación de la pasada semana, que debutó e hizo un muy bien papel, yo creía que iba a jugar. Pero al final el fútbol tiene estas cosas. Desde aquí muchos ánimos a Samu. A Harper y a Ernesto, que también estuvo aquí, les deseo lo mejor a partir del lunes.

–Con Samu rivalizó mucho sanamente en el filial.

–Habría sido muy emocionante jugar contra Samu, los dos de titulares. En el momento que vi que podía darse estaba ansioso porque llegara. Has visto a un compañero competir contigo, siempre una rivalidad sana donde los queríais lo mejor para el club... y ahora ves que él marcha, está en otro club pero os podéis enfrentar en Segunda División. Era un reto muy bonito.

–En un año con tanto canterano en los entrenos se sentirá como en familia.

–Es verdad que se hace más fácil, porque conoces a la gente y tienes más confianza. Pero los del primer equipo ayudan igual que todos, te sientes con la misma confianza con ellos y haces que te sientes uno más. No existe esa diferencia entre filial y primer equipo.

–¿Quién le sorprende más en el día a día de los jóvenes?

–Está por aquí el gran Antoñín [risas, pasa por la sala]. La verdad es que no puedo decir que me sorprenda alguno, porque los he visto a todos competir al máximo nivel. Pero es cierto que con Antoñín es con el que mejor sensación me estoy llevando. Me alegro mucho de los goles que ha metido y los partidazos que está dejando y lo volcada que está la afición con él.

–Ha tenido muchos entrenadores y preparadores de porteros desde que llegó a Málaga, ¿quién le enseñó más? ¿Quién le marcó?

–[Se lo piensa] Normalmente me gusta mojarme, pero no te podría decir un nombre solo porque he podido llegar hasta este momento por pequeños cosas que me han ido enseñando cada uno de ellos. He tenido la ayuda de Toni Mengual, ahora con Koke Contreras, que ha vivido un Mundial, tiene una Champions y ha sido un jugador espectacular. Luego también he tenido a Mario Bazán, que me ha ayudado muchísimo mejorando mi técnica en portería... No te podría decir uno, sería injusto.

–¿Y de una posible renovación ha hablado con el club? Tiene contrato hasta 2021.

–Hasta el momento es algo que estamos dejando ahí. Yo he dicho siempre y lo mantengo que mientras el Málaga me quiere yo le voy a abrir mis brazos, esta es mi casa y estoy muy contento aquí.