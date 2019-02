Recio: "Con Muñiz se recuperó la unidad"

Extensa e interesante entrevista la que concedió el excapitán del Málaga, José Recio, a Canal Málaga. El centrocampista, que el pasado verano cambió La Rosaleda por Butarque. Su experiencia en Leganés es positiva de momento, aunque no se olvida de sus colores.

¿Cómo es su vida en Leganés?

Me sorprendieron las instalaciones que tienen, todo tan a mano, gimnasio, habitaciones para dormir... lo que tiene que tener un club que quiere crecer, son cosas importantes. Estoy contento, he tenido varias lesiones que me han jodido a la hora de entrar al equipo, pero cada vez que estoy bien el míster cuenta conmigo y los compañeros son geniales, me acogieron fenomenal. Lo más personal también bien con mi mujer y mi hijo, muy tranquilos aunque siempre echando de menos Málaga que es donde he estado toda mi vida. Me ha costado adaptarme porque es la primera vez que salgo y me tiro tanto tiempo fuera, en Granada estaba cada dos por tres en mi casa. Con el Google Maps me voy apañando.

¿Siente menos presión?

Sí, no tiene nada que ver. Al final es un pueblo y es un club que tiene que crecer aún poco a poco. El fútbol en Málaga, en general en Andalucía, se vive de otra manera, con más intensidad. Aquí no está esa presión de prensa y afición.

¿Cómo explica que haya tanto exmalaguista en Butarque?

Supongo que será casualidad. Siempre bueno ir a un sitio y conocer a gente. Es más fácil llevar una relación. Esto me ha hecho que la salida de Málaga en el último día fuera más fácil.

A algunos les va bien allí...

La cabeza hace mucho. Yo he vivido de todo en el Málaga, muy buenas temporadas excepto el año pasado. Sobre los otros jugadores, pasa que cuando se lleva la presión de no estar dando lo que se esperaba de ti, se crea una presión que hace que no se rinda. El jugador necesita confianza. No creo que hubiese mala plantilla. Si algo era el Málaga años anteriores a ese, es que siempre ha sido un equipo unido, es muy importante. Y desde el primer día de aquel verano todo eso empezó a torcerse por salidas de jugadores, hablaba uno y otro y eso no beneficiaba. Si no rindieron era porque creo que el jugador ya piensa que no pueden hacer más.

¿Se ha recuperado este año la unidad?

Sí, la pretemporada de este verano con Muñiz fue genial. Siempre lo he dicho, no tenía ningún problema por seguir. Si me hubiese querido marchar no habría esperado hasta el 31. Tuve una charla con el míster y salí de allí con el convencimiento de que este año sí, que de esa manera se conseguiría el objetivo.

¿Cómo fue su salida?

El último día. Había un par de equipos de Primera. El Málaga no quería venderme, el míster tampoco. Estaba contento y feliz. Me llamaron y tuve que ir a las oficinas. Se hizo todo ese día. Fue una necesidad del club. Intentaron de alguna manera buscar dinero para no tener que aceptar los dos millones que ofreció el Leganés.

¿Fue un shock?

Es que no estaba planeado. Fueron horas intensas y complicadas en lo personal. Le agradezco al Leganés la oportunidad y estoy muy contento ahora, pero esos primeros días era raro verme jugar de local en un estadio que no fuera La Rosaleda, verme con una equipación que no fuera la del Málaga, no ir al estadio de atletismo a entrenar... pero esta familia del Leganés me lo ha hecho fácil.

¿Le parece poco dinero dos millones?

Para algunos habrá sido mucho porque estaban fritos porque me fuera y otros no. Era una necesidad y el club tuvo que aceptarlo.

Gente a la que no le gusta...

Sí, he estado seis años y medio en el primer equipo y sé que aparte de la gente que no le gusto por mi forma de actuar. Y otros sí que me apoyan y son con los que me quedo. La afición en general siempre me ha mostrado su apoyo. Supongo que le pasará a todos los jugadores, pero me duele por ser de allí.

¿Este año sí?

Está muy complicada la Segunda, con equipos que van con una inercia muy buena. Confío por lo poco que he vivido allí este año, por los compañeros, el cuerpo técnico y los dos partidos que he jugado. Esa unión que tienen ojalá sirva para subir a Primera, donde se merece estar.

¿Qué le parece el juego del Málaga?

Es complicado, no se sabe si el Málaga ganaría si su juego fuera más vistoso. He escuchado a una minoría hasta decir que si no estuviera Muñiz jugarían mejor. Eso no se sabe y al final lo que vale son los resultados. Jugar contra el Málaga en Segunda para todos los equipos es una motivación y eso lo tienen que llevar bien

¿Y qué opina del jeque?

Hay cosas que se han hecho bien y por eso el equipo se ha mantenido en Primera, pero también hubo cosas que no estuvieron bien. A mí como malaguista, ya no como jugador, entiendo que parte de la afición esté molesta por el tiempo que se tira fuera de la ciudad y del club, sin saber. Luego hay cosas que se hicieron mal y no es solo culpa del jeque. Muchas veces se le echa la culpa a él pero hay ciertas personas que trabajaron en el club... hay fichajes e inversiones que no hace el jeque. Lo hicieron otro director deportivo que había y al final es un dinero que se pierde y se invierte en jugadores cuando se lo podrían haber dejado a una plantilla que ya estaba hecha.

No dice el nombre.

El que estaba el verano pasado todo el mundo sabe quién es. Hizo una serie de inversiones en jugadores que pueden estar mejor o peor, pero se le achaca que se gastara mucho dinero en fichajes cuando había ciertos futbolistas que si se le hubiese dado algo de ese dinero se habrían quedado y mantener la base del año anterior y que venía de un gran final de temporada acabando décimos.

¿Y con Míchel?

Al final se tiene que ir porque al que tienen que echar es al entrenador, no van a echar a todos los jugadores, es la verdad. Hizo un trabajo muy bueno cuando llegó con el equipo que cogió. Equilibrado y con jugadores que nos conocíamos de mucho tiempo, pero luego llegó es verano y pasa lo que pasa.

¿Volvería?

Ahora mismo no visualizo volver pero nunca le diría que no al Málaga. Acabo de llegar este año y quiero disfrutar de este club y de la familia, y de una buena temporada.