Gálvez Rascón dio el gol del Málaga a David Lombán

No hubo que esperar a que el VAR dictaminara porque Scepovic, en posición no sencilla y algo acrobática, remató a gol el rechace de Cantero y firmó el 0-1 que valió para ganar en Lugo. Pero quedó la duda de qué hubiera pasado si no ocurre.

Pues el colegiado del partido, Gálvez Rascón, sacó de dudas en el acta del partido y le concedió el tanto al capitán. Minuto 84. El asturiano lanzó desde el lateral una falta, como un córner al borde del área, David Lombán, después de un gran autopase de Matos que acabó en obstrucción lucense, pareció entrar según las repeticiones ofrecidas por Movistar LaLiga. No había una toma absolutamente concluyente, pero el balón parece traspasar completamente la línea de gol antes de que Cantero despejara con sus manos y el serbio remachara.

Evidentemente, si no hubiera dado gol Gálvez Rascón hubiera sido una jugada objeto de estudio en el VAR, que ya se sabe que no ha sido muy generoso con el Málaga esta temporada. No obstante, en el acta quedó reflejado que David Lombán tenía la autoría del gol, según el colegiado. Aquí, el acta.