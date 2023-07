Javi Jiménez, fichado por el Ibiza y Escassi, cuestión de tiempo

El Málaga CF ya se está moviendo en el mercado de fichajes, puesto que han salido 18 futbolistas de la plantilla del pasado curso y toca recomponerse desde prácticamente cero. Al igual que el Málaga busca nuevos jugadores, los ya ex del conjunto de la Costa del Sol van encontrando nuevo equipo para la próxima temporada.

Ahora, es el turno de hacerlo para Alberto Escassi y Javi Jiménez. Según indicó el Diario de Ibiza, estos dos futbolistas estaban muy cerca de fichar por la UD Ibiza de Primera Federación para la próxima temporada. Al parecer, el cuerdo ya está cerrado a falta de firma para unirse a la disciplina del cuadro balear. Y el segundo ya es jugador del conjunto del archipiélago.

De esta manera, los dos exmalaguistas estarán en el plantel de uno de los rivales directos del conjunto de la Costa del Sol por el ascenso al fútbol profesional y, además, ambos cuadros estarán en el mismo grupo de Primera Federación en esa encarnizada lucha tras haber compartido un descenso el pasado curso.

La salida de ambos del Málaga CF fue debido a la finalización de contrato, dado que la entidad de Martiricos no decidió hacerle ninguno propuesta a ninguno de los dos para que continuase tras haber perdido la categoría.

En el caso de Javi Jiménez, ya se ha oficializado su llegada para los próximos dos cursos a falta de pasar el reconocimiento médico con el conjunto ibicenco. De esta manera, el lateral izquierdo vuelve a la categoria de bronce del fútbol español tras tres temporadas en LaLiga Smartbank.

Por su parte, Alberto Escassi no hizo una temporada para el recuerdo, pero no fue tan señalado como uno de los culpables tan directos de la situación del equipo y, al ser el capitán, podía haber dudas de su continuidad, pero la propia directiva malaguista se encargó de disipar las dudas existentes y se comunicó que no iba a seguir.