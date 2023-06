Escassi: "Pellicer me quiere, pero el club no me ha dicho nada"

Desde antes de terminar la temporada no se han escuchado voces de protagonistas en el Málaga. Nadie quiso dar la cara en zona mixta al término del partido ante el Ibiza. Abre la veda Alberto Escassi en una entrevista en SER Deportivos Málaga en la que habló abiertamente de su situación con respecto al futuro, de la opinión de Sergio Pellicer sobre su continuidad, de los hechos ocurridos desde el final de la última jornada y el lío con la afición, de cómo ha ejercido una capitanía puesta en duda...

"Mi futuro lo he dicho públicamente, me encantaría quedarme en Málaga, no se me caen los anillos por quedarme en Primera RFEF. Me encantaría devolver al Málaga al fútbol profesional. Me gustaría, pero es cosas de dos, por parte del club no se han puesto en contacto conmigo, así es la situación, no es sencilla. Espero que me digan algo, sea para que continúe o no, si me dicen 'Escassi, gracias por los tres años y no contamos contigo'. Nos damos un abrazo, soy malaguista hasta que me muera y gracias. Me han llamado desde España y el extranjero, pero saben mi pensamiento. Hasta que el Málaga no me comunique su decisión no decidiré mi futuro", confesó.

No está contento con el club: "Me sentó mal que no se me haya dicho anda. Si me dicen, 'Escassi, que no contamos contigo'. Esto es fútbol y sé lo que hay. Porque no gusto futbolísticamente, por cualquier motivo, por lo que sea. Sí eché en falta que se me diga algo. Nadie ha cogido el teléfono para llamarme y decirme esto o aquello. Claro que me gustaría quedarme, pero ya entra dentro del gusto deportivo de los que mandan. Entiendo que a los mejores (Rubén, Lago y Rubén) los quieran y se haya hablado con ellos los primeros. Con el míster sí he hablado, al míster le gustaría que yo siguiera. Tengo una relación muy buena, estuvimos hace dos años juntos y por ambas partes tenemos mucha confianza. Pero la dirección deportiva no se puso en contacto conmigo y no sé nada".

Primera RFEF

"No conozco la categoría, en la antigua Segunda B jugué con 17-18 años. Te engañaría si te hablara en profundidad, pero tengo muchos amigos jugando y me dicen que es una categoría muy dura y física. La dirección deportiva tiene que trabajar bien para conocer la categoría y traer buenos jugadores que encajen. Traerse a los mejores de cada posición. El Málaga tiene que ser el candidato número uno a ascender. Ahora sí toca, es una obligación subir, desde mi punto de vista. Es el Málaga, es un fracaso terrible, los que hemos descendido siempre lo llevaremos con nosotros. Tengo la espinita clavada y me gustaría sacármela".

De la afición y la no salida al césped

"Yo como malaguista diría lo mismo. Hemos descendido, demasiado bien se han portado. La afición es una pasada, el recibimiento contra Cartagena, los desplazamientos a Lugo, Ponferrada o Villarreal... Es normal que nos canten mercenarios o que esa camiseta no la merecemos. Demasiado bien se han portado que no nos han esperado a la salida y no hicieron anda. ¿Por qué no salimos? La palabra no creo que sea cobarde. Yo quería salir tras el partido, pero me dicen que no saliéramos, no voy a decir quién. Algunos compañeros no querían salir por la situación y de dentro del club se dijo que mejor que no saliéramos porque estaba todo muy tenso. A algún compañero le dijeron que había intento de invasión de campo. Se decidió no salir. Pienso que en esta situación es todos o ninguno. Yo soy de aquí, me duele, si estoy en la grada me cagaría en todos los jugadores... Pero tampoco es cuestión de salir de rodillas o cortarnos la cabeza. Seguro que hubiera aplacado algo si salimos. Quería dar la cara, ir a rueda de prensa o lo que fuera, hablé en Vitoria y días previos. Quería salir, pero me dijeron que no porque el ambiente estaba caldeado y se podía producir algún incidente. En el centro del campo quería estar más rato pidiendo disculpas y varios compañeros querían meterse para dentro. Quedarnos tres o cuatro me parece algo que no está bien. O lo hacemos todos o nada".

¿Mal Capitán?

"Para la gente que me conoce sabe que lo que me importa es dormir tranquilo. Me han podido salir mal o bien las cosas, pero en el campo me he dejado todo, he jugado lesionado, infiltrado, con dolores increíbles, me dejé todo por Málaga y el escudo. ¿Que podía haberlo hecho mejor? Tengo la conciencia tranquila, he dado ejemplo cuidándome, entrenándome cada día. ¿Si he sido mal capitán porque este año no he pegado una paliza a tres compañeros? Pues entonces he sido mal capitán. Mi forma de hacer equipo es cogiendo otro camino, cogiendo y hablando cara a cara, diciendo esto o aquello. ¿Pegarle un cate? ¿Cogerlo del cuello? ¿Darle una paliza? Yo no soy así, porque creo que eso rompe un vestuario. En el día a día entrenando, cuidándome, tengo la conciencia tranquila y lo he hecho como he podido. ¿Lo podía haber hecho mejor? Seguro que sí".

Objetivo ascenso a Segunda

"Tenemos equipos como el Mallorca que descendieron a Segunda B y ahora están en Primera. Ojalá que ascienda el equipo que viene. Lo más importante es subir, el ascenso debe ser obligatorio. Siempre hablo de los jugadores, en otras parcelas no me gusta meterme".

Vacaciones

"En casa tranquilo, con la mujer y los perrillos, de desconexión tras un año tan duro, intentando descansar. La semana pasada fue muy dura porque también lo que me quita el sueño, aparte del descenso, me mata sentirme responsable de que mucha gente del club se va a quedar sin trabajo. Es algo complicado que me fastidia mucho, pero la vida sigue e intento asumir esta situación tan dura".

Razones del descenso

"Ha sido un cúmulo de cosas, desde el principio todo fue mal, lo dije en Vitoria. Si de 42 jornadas estamos 40 en descenso imagínate si se han hecho mal cosas. Ha sido en todas las parcelas y todos los sectores, los jugadores somos los que más responsabilidad tenemos. Pido disculpas como las pedí en Ponferrada o Vitoria porque es un auténtico fracaso. Desde mi opinión somos los máximos responsables. Echar la vista a otro lado... Soy muy autocrítico, desde el campo me toca verlo y ninguno hemos estado a la altura, ninguno ha hecho una buena temporada, ha sido lamentable. Si estamos así es porque no se han hecho bien muchísimas cosas, pero somos los máximos responsables".

Equipo para ascender

"En verano escuché a mucha gente, yo lo decía, se hizo un equipo muy bueno. He oído que no estaba la plantilla compensada, puede ser, pero los fichajes que se hicieron y la plantilla que se forma hizo que la gente estuviera muy ilusionada. De corazón, yo pensaba que el objetivo era estar arriba. Igual fue un error tremendo decir que íbamos a pelear por subir tras salvarnos con 45 puntos por errores de otros equipos, pero yo pensaba que Manolo estaba haciendo un equipazo. Yo no puedo hacer la autocrítica de otro compañero. He pasado noches sin dormir, tiempo sin comer, lo he pasado muy mal. Sí hemos hablado que nadie ha hecho una muy buena temporada. El que no piense eso tiene un problema. Los números están ahí y el fracaso es total".