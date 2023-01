Esteban Burgos: “La gente no está triste, está caliente”

Esteban Burgos fue el autor del gol que parecía que iba a ser del empate en Ipurua. El Málaga había insistido bastante desde que se vio por debajo en el marcador y el central argentino se incorporó al ataque y consiguió engancha una buena volea tras un mal control de Fran Sol que se coló en la meta de Luca Zidane tras rozar en un zaguero. Una alegría efímera porque en el minuto siguiente el Eibar metía en un córner el 2-1 que sería definitivo.

“Sinceramente, nos manejaron la pelota en la primera parte pero no nos llegaron con profundidad, pudo haber algún desajuste pero resolvimos bien salvo en el primer gol, que es error nuestro, llega por nuestra culpa. La lástima de luchar hasta el final, de que consigamos empatar y no podamos mantenerlo porque recibimos otro gol. Nos vamos con las manos vacías, con bronca, es una situación en la que tenemos que ganar, no salimos a empatar, no nos interesa. Ellos dominaron de arranque, pero después nosotros estuvimos en el suyo mucho. La lástima es el resultado del final”, analizaba el fornido zaguero de Salta, que no celebró el tanto por respeto a la que fue su afición durante tres temporadas.

“Vi al equipo bien. Muestra el carácter que hay cómo salimos en el segundo tiempo, buscamos el partido. Si te digo la verdad, todas las chances claras las tuvimos nosotros. La primera de Chavarría, la segunda de Ndiaye, la tercera de Lago Junior, el gol que nos quitan con un fuera de juego así así... Son cuatro o cinco situaciones. Me jode, nos vamos jodidos. Lamentarnos y a ver el sábado en nuestro estadio ante el Burgos”, proseguía el argentino, que valoraba cómo se habían comportado Lago Junior y Appiah en sus primeros minutos oficiales con la camiseta blanquiazul: “Encantados de que estén acá, de que se hayan metido rápido en la dinámica de grupo. Los necesitamos como los necesitamos a todos. Sabemos que nos van a dar mucho”.

“Con ganas de que llegue el sábado. El partido acabó y la gente no está triste ni bajoneada, sino caliente, la gente está con ganas de revancha y eso me motiva”, cerraba el argentino, que piensa que esto se puede sacar adelante.