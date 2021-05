Fallece Francesc Arnau, histórico portero del Málaga CF

"Ha fallecido nuestro director deportivo, Francesc Arnau Grabalosa. Lamentamos profundamente su pérdida y acompañamos a su familia en estos duros momentos. Descanse en paz". Con este mensaje, se estremecía este sábado por la mañana a la familia del fútbol. El Real Oviedo informaba de la muerte del que fuera durante una década portero del Málaga CF, donde fue después director de cantera y director deportivo. Actualmente era director deportivo del club asturiano, con el que el Málaga se midió la semana pasada. No se dieron detalles de las circunstancias del deceso.

Arnau (Les Planes d'Hostoles, Girona, 1975) se formó en la cantera del Barcelona. Fue internacional en categorías inferiores (MVP de un Europeo sub 21 ganado en 1998 con otros ex malaguistas como Salva Ballesta y Víctor Sánchez del Amo) y en el Barcelona tuvo algún momento brillante en su portería del primer equipo con Van Gaal, especialmente recordada su actuación en una victoria (2-4) en Wembley ante el Arsenal, donde tuvo una actuación espectacular. Compartió equipo con Guardiola, Rivaldo, Luis Enrique y los primeros pasos de Xavi Hernández y Carles Puyol, que estuvo muy cerca de venir con él a Málaga. No se consolidó en la dura portería azulgrana y en 2001 fichó por el Málaga por un precio de 2.1 millones de euros.

Sería el último equipo de la carrera de Arnau. El catalán echó raíces en Málaga y durante 11 años defendería la meta blanquiazul, hasta junio de 2011. Compitiendo con Contreras, Calatayud, Goitia o Munúa, jugó 112 partidos oficiales con la camiseta blanquiazul, 107 de Liga (nueve en Segunda y el resto en Primera) y cinco de Copa del Rey. Recibió 154 goles y dejó 31 veces la meta imbatida. Formó parte de la última etapa del gran Málaga de Peiró, del equipo que llegó a cuartos de final de la Copa de la UEFA. Vivió el descenso a Segunda, el regreso a la élite y se acabó marchando después de que con Pellegrini se salvara la categoría, antes del inicio del mejor bienio de la historia del club. Había sido capitán del equipo en las últimas temporadas en activo, lidiando con momentos complicados.

Arnau siguió entonces en el club, estuvo en la cantera como mano derecha del recordado Manel Casanova cuando fue fichado del Espanyol y se potenció la Academia con una gran inversión. Fue director de cantera y en diciembre de 2015 se convirtió en director deportivo del club, cargo en el que sustituyó a Mario Husllos. Ahí estuvo hasta el inicio del mercado de invierno de la temporada 2017/18, cuando le relevó el hispanoargentino de nuevo.

Siguió ligado a la Costa del Sol hasta que en diciembre de 2019, fichó por el Oviedo, con el que tenía contrato hasta 2022. En los últimos meses habían aparecido informaciones que le vinculaban a la candidatura de Joan Laporta en Barcelona. Hasta este fatídico 22 de mayo seguía ejerciendo como director deportivo del club asturiano. Descanse en paz Francesc Arnau Grabalosa.