Fallece el periodista Paco Cañete

Luto en el periodismo malagueño. Paco Cañete, un histórico de la prensa, la radio y la televisión malagueña, falleció a los 81 años. Durante más de 50 años estuvo dedicado a la profesión, muy cercano a las andanzas del Málaga, que lamentó su pérdida a través de las redes sociales.

Con un estilo particular e incisivo, El Sol de España en periódico, Antena 3, COPE y Onda Cero en radio, de la mano casi siempre de José María García y Canal Málaga o Torrevisión en televisión fueron algunos de los medios en los que estuvo. Siempre ligado también a Sur, donde escribió artículos hasta hace muy poco.

“Todo lo que he vivido en el fútbol durante 53 está medianamente reflejado en el libro. Son memorias de niño, mozalbete y periodista, detrás de cada año cuento algo que recuerde. Para mí, La Rosaleda es mi segunda casa; yo podía no comer, pero no estar sin ver al Málaga”, decía el año pasado en la presentación La novela, titulada CD Málaga de memoria, vivencias de Paco Cañete niño, adolescente y periodista, que comienza cuando su autor y protagonista tenía 8 años explicando sus primeras vivencias de la mano del conjunto blanquiazul y termina cuando el CD desaparece el 27 de julio de 1992.

"Paco Cañete es una forma de vida extrapolado al periodismo al fútbol y al malaguismo”, decía Antonio Jesús López Nieto, ex árbitro internacional, aquel día, en el que recibió el cariño y el homenaje de la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga (APDM). Descanse en paz, Paco Cañete.