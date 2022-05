Fallece el periodista Jorge Ramos, una de las voces históricas de Málaga

Día de luto en el periodismo malagueño. El emblemático narrador Jorge Ramos falleció en Antequera a los 60 años de manera repentina mientras trabajaba en una rueda de prensa. Los servicios de emergencia intentaron reanimarlo tras sentirse mal pero no fue posible.

Jorge Ramos fue una de las voces históricas de la radio en la ciudad, narró sobre todo a las hazañas y miserias del deporte malagueño en los últimos 40 años, en una dilatada trayectoria que le llevó a contar y comentar miles de partidos de fútbol, en todas las categorías, baloncesto y demás deportes. Igualmente, relató la Semana Santa y el Carnaval así como actos de todo tipo en los que era requerido.

Si había alguna palabra que definía a Jorge Ramos era el carisma, la capacidad para atraer o fascinar. Y para comunicar con un estilo particular y propio. Era también un maestro del periodismo, pero no del académico, sino del que no se enseña en la Facultad. Cómo encontrar al protagonista que nadie sabe dónde está. Cómo tener el teléfono que nadie tiene. Cómo conectar igual con el presidente y con el último canterano que debutaba. Siempre fue un hombro en el que quien empezaba en la profesión podía apoyarse, dispuesto a ayudar al compañero novel, con el que seguía conectando pese a la diferencia de edad.

Solía relatar con gracia sus peripecias viendo jugar al Málaga en Jerez de los Caballeros o en Cártama. Lo pudo ver también en la Champions tras vivir esa dolorosa desaparición del año 92 y el descenso al abismo. Tras una larga trayectoria en la Cadena Ser, en sus últimos años trabajó en 101 TV, en diversos programas deportivos y narrando los encuentros del fútbol base.

Como en la vida de toda persona, hay claros y oscuros, pero ante todo Jorge Ramos fue una buena persona y una de las voces de la sociedad malagueña en las últimas décadas, de la que fue notario con su voz en los distintos formatos. Descanse en paz Jorge Ramos Rico. Desde Málaga Hoy nos sumamos a las condolencias a su familia y a sus hijos, Jorge y Ana María.