El Femenino, los equipos de Tercera y la cantera del Málaga acaban la temporada

El Estado de Alarma vigente en todo el territorio nacional ha trastocado a todas las competiciones deportivas. La pandemia originada por la transmisión del COVID-19 ha frenado en seco al deporte español. En este contexto, la RFEF ha adoptado la medida de suspender de manera definitiva todas las competiciones balompédicas no profesionales.

Esta decisión cierra el curso 19/20 para todos los conjuntos que conforman La Academia MCF y el Málaga CF Femenino, que volverán a competir en la temporada 20/21 a expensas de futuras medidas de la Real Federación Española de Fútbol.

Entre las acciones adoptadas, no habrá descensos en Segunda B y Tercera, pero sí ascensos mediante el formato de play off exprés entre los cuatro primeros puestos. El filial blanquiazul, Noveno en la tabla, volverá a competir en Tercera División en la siguiente campaña. Lo mismo sucede para los otros clubes malagueños del Grupo IX. Antequera y El Palo, séptimo y octavo en el momento de la suspensión, no podrán pelear por el ascenso, como era el propósito antes de comenzar la temporada. Aún albergaban opciones matemáticas. En el lado positivo, permanencia garantizada para Vélez, que estaba fuera de zona de peligro pero no lejos, y para el Alhaurín de la Torre, colista hasta el momento. Falta ver cómo se resuelven los ascensos. Alhaurino, Torremolinos y Estepona marchaban en los tres primeros puestos de la División de Honor Andaluza.

El Málaga Femenino también repetirá en el Grupo Sur del Reto Iberdrola, que finaliza en puesto el quinto puesto. En este marco, ascienden a la primera categoría femenina, La Liga Iberdrola el Liberbank Santa Teresa Badajoz y la SD Eibar. El Málaga CF Femenino filial tampoco optará a la promoción, ya que el primer equipo compite en la división inmediatamente superior.

La RFEF también ha suspendido la Copa de Campeones y la Copa del Rey Juvenil, por lo que este cuadro malaguista también da por terminada la actual temporada, como sucede con el resto de clubes de la Academia.