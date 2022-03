Fernando Sanz, Josemi, Valcarce y Jesús Gámez, contra Totti, Panucci y los de Boer

Por primera vez una firma, World Padel Soccer, celebrará un torneo internacional de pádel con reputadas figuras del fútbol mundial, entre ellos el embajador del evento, Christian Panucci. El doble campeón de Champions, ex jugador de AC Milan, Real Madrid, Inter de Milan y Chelsea, será el abanderado de una cita que congregará a figuras contemporáneas como el eterno capitán de la Roma Francesco Totti y los hermanos Frank y Ronald de Boer.

El atractivo turístico de Marbella atraerá a 12 parejas procedentes de Portugal, Holanda, Italia, Argentina, y por su puesto España, que mostrarán sus habilidades en el club de Pádel Los Granados del 2 al 4 de junio. Será el primer Pro-am entre estrellas del fútbol, jugadores del World Padel Tour y patrocinadores.

El I World Padel Soccer nace con el objetivo de continuidad para dotar a Marbella de un torneo de referencia donde cada año ex futbolistas de élite, procedentes de todas las partes del mundo, visiten la ciudad, disfruten de su clima, gastronomía, servicios y compitan en la cuna del pádel en un ambiente inigualable con las mejores instalaciones.

Como bazas locales, la representación de ex futbolistas del Málaga CF queda cubierta con históricos como Fernando Sanz, Josemi, Jesús Gámez, Juan Rodríguez y Vicente Valcarce. Además participarán el ex capitán del Mónaco, el argentino Ale Alonso, y nombres conocidos como Mista, Codina, Pablo Ibáñez, Notario y Dani García Lara. El torneo aguarda sorpresas, resta por cerrar más incorporaciones de jugadores en activo al término de la temporada.

El responsable de World Padel Soccer, José Bernal aseguró que la iniciativa nace con vocación de continuidad: “El evento tendrá un gran impacto turístico y repercusión por la llegada de jugadores reconocidos de muchos países que atraen la atención de muchos seguidores”.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz agradeció que el World Padel Soccer eligiera Marbella entre otras ciudades interesadas en organizarlo. “Para nuestra ciudad es un gran reclamo. Va a contar con nuestro apoyo y es un orgullo que un jugador del World Padel Tour impulse este torneo con grandes embajadores como Totti y Panucci”.

Por su parte, Frank de Boer, ensalzó la calidad que ofrece el cartel de protagonistas, la ciudad y las instalaciones. “Queremos seguir siendo competitivos y será fantástico hacerlo en Marbella con ex compañeros. He comprado una casa aquí y mi familia está encantada con la ciudad”.

El hotel Manager de Boho Club, Daniel Little, destacó que el resort se encargará de recibir a los jugadores. “Contamos con el honor de ser el alojamiento oficial de las estrellas de este torneo y de ofrecer la cena para dar la bienvenida a todos los participantes el 2 de junio. Boho Club somos un hotel Boutique con 30 habitaciones en un entorno natural de 30.000 metros cuadrados con una oferta gastronómica liderada por el gran Diego del Río”.

El director del torneo, Eusebio Gómez, explicó el formato del evento. La competición arrancará el 2 de junio con un pro-am entre estrellas del fútbol, jugadores del World Padel Tour y patrocinadores que acabarán en una cena de gala en Boho Club. El día 3, doce parejas disputarán la fase de grupos y eliminatorias para el sábado 4 de junio disputar la gran final con la posterior entrega de trofeos y cena de gala en Mogly Marbella. Esta iniciativa cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Marbella, Dunlop, Areapadel, Boho, Mogli, club de pádel Los Granados y JB10 Padel Academy.

El cartel del torneo se presentó esta mañana en un escenario magnífico, Boho Club, con la presencia de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz; el concejal de Deportes, Manuel Cardeña; el ex seleccionador de Países Bajos y ex futbolista del FC Barcelona, Frank de Boer; el hotel Manager de Boho Club, Daniel Little; el director del club de pádel Los Granados, Eusebio Gómez; y el promotor del World Padel Soccer, José Bernal.