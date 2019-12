Fernando Sanz: "¿Volver al Málaga? Yo nunca cerraré esa puerta"

Fernando Sanz se encuentra en Abu Dabi, donde se celebra estos días LaLiga Promises. El ex presidente del Málaga, ahora director de Relaciones Institucionales Internacionales y director del Proyecto Embajadores y Leyendas de LaLiga, habló de la situación del club en una entrevista concedida a El Desmarque: “Veo al Málaga con mucha pena, dolor y sufrimiento. Primero, porque está en una categoría que no le corresponde, que es la Segunda División, y segundo por la situación deportiva, ahora ha salido de los puestos de descenso y está un punto por encima, pero no cabe duda que eso al final a todos los que nos gusta, queremos y sentimos el Málaga, nos afecta”.

“Espero que sí tenga solución. LaLiga pone una serie de normas que hay que cumplir y es la persona que dirige el club quien las tiene que cumplir. Estaríamos encantados, ojalá, pero es una obligación seguir las normas. Ojalá el Málaga pueda cumplirlas como el resto para seguir en la categoría. Si Javier Tebas dice que hay avances positivos quiere decir que las cosas van mejor”, sostuvo el ejecutivo madrileño.

“Yo vendí el club con la intención de que mejorase económica y deportivamente. Al principio pasó, hubo una inversión muy importante, pero de lo que ha pasado después no puedo decir más. ¿Volver al Málaga? Uno es esclavos de sus palabras y yo nunca me voy a cerrar las puertas de un sitio en el que he sido tan querido y me he sentido tan a gusto, Málaga es mi casa. Ahora mismo es complicado, estoy desarrollando un trabajo muy importante en LaLiga a nivel mundial que me está enriqueciendo mucho, pero no me cierro las puertas de ningún sitio”, confesó Sanz.

También recordó algo de su etapa blanquiazul: “En la época que estuve como presidente en Segunda creo que hicimos debutar a 40 canteranos, cuando la situación económica es complicada siempre tiras de gente de la cantera. Es el mejor patrimonio que tiene el club y se vuelve a demostrar ahora”.