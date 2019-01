Daniel Torres no es el único

Daniel Alejandro Torres Rojas (Cáqueza, Colombia, 15-11-1989) encaja en lo que está buscando el Málaga para el centro del campo. Y lo más importante es que cuadra dentro de lo que Juan Ramón Muñiz quiere para reforzar su equipo en este mercado invernal. Y el tablero está perfecto para que se pueda hacer realidad. Todo gracias a Jony Rodríguez, quién lo iba a imaginar. Pero en Martiricos tienen otras alternativas en marcha para apuntalar el equipo en una zona donde está limitado.

El tema es que el Alavés está deseando prescindir de Torres y además quiere ser el más rápido del mercado y asegurarse la continuidad del extremo, que está cedido por una temporada sin opción de compra. Hay que recordar que la salida de Jony del Málaga se produjo por una cláusula de escape por la que se podía marchar de manera gratuita a un club de categoría superior si se hacía cargo de la ficha.

Jony acaba contrato en 2020 y en Málaga no se le espera después de su bajo rendimiento deportivo y de la salida que tuvo en verano. Así que nadie ve con malos ojos venderle. El Málaga podría sacar una tajada superior a los dos millones de euros (desde Vitoria apuntan a que la entidad no tirará la casa por la ventana) y además hacerse con los servicios de un jugador que puede ser muy útil en la segunda vuelta. Fuentes de Martiricos confirmaron los contactos pero apuntaron que no significa que sea la prioridad actual y que hay otras opciones muy interesantes.

Hay que recordar que Daniel Torres es colombiano y ocupa plaza de extracomunitario. El Málaga podría darle cabida al jugador puesto que en la actual plantilla sólo el argentino Blanco Leschuk está en las mismas circunstancias. En Segunda División sólo se permiten dos licencias de este tipo. Seleznov, pese a ser ucraniano, cuenta con la condición de comunitario a efectos legales.

Caso Haksabanovic

Por otro lado, hoy se espera que se ponga fin a la etapa de Sead Haksabanovic como futbolista del Málaga. El extremo sueco, que llegó el pasado verano del West Ham United, dará por concluida su cesión media temporada antes de lo previsto. Todavía está por confirmar cuál será su nuevo destino. En el club británico quieren que el prometedor jugador tenga minutos de juego, algo que en el Málaga no ha pasado y no tenía pinta de que fuese a suceder.