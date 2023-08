Fichajes Málaga: Álex Calvo se despide del malaguismo

El fichaje de Álex Calvo por el Andorra se hizo oficial este viernes, operación que quedó resuelta en el arranque de semana, pero donde el Málaga CF quiso tomarse su espacio antes de anunciar su marcha, de gran impacto por lo que suponía el cordobés y un proyecto que queda cojo por esa idea de dar fuerza a la cantera. El extremo deja un montante total que podría ser de 1,5 millones de euros; según anunciaba el club y un 20% de futura venta. Tras el comunicado oficial del Málaga, el futbolista se despedía en sus redes sociales del malaguismo, con rapidez y dejando un mensaje que parece sentido.

"Querida afición,

Esta es una de las cosas más difíciles que he hecho nunca. Hoy me despido de una hinchada de la que seré siempre parte. Llegué aquí siendo un niño cargado de sueños e ilusiones y me voy cumpliendo gran parte de ellos. No he nacido aquí, pero soy tan malaguista como el que más. Uno jamás se puede olvidar de la casa donde ha crecido y se ha convertido en futbolista, eso siempre se lleva en el corazón.

Hay veces que se cruzan por el camino opciones que te hacen replanteártelo todo. Opciones absolutamente irrechazables. Nuevas rutas que experimentar para seguir creciendo que son beneficiosas para mí y también para el Club. Jamás permitiría que fuese de otro modo. Quiero dar las gracias a mis compañeros, cuerpo técnico, empleados del club y a la afición. El cariño que me ha demostrado el malaguismo es inigualable.¡GRACIAS!

Me voy triste, porque atrás dejo mi casa, pero me voy orgulloso de saber que siempre seré parte de esta mi familia.

Málaga CF, ya sabes que tienes un seguidor que te alentará desde donde esté.

TE QUIERO, MÁLAGA."