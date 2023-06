Fichajes Málaga CF: Dioni reforzará la delantera

El Málaga ha cerrado la contratación del delantero malagueño Dionisio Emanuel Villalba Rojano, más conocido como Dioni, y que a sus 33 años firmará el próximo lunes con el conjunto de su tierra, tal y como adelantó Radio Marca Málaga y pudo confirmar este diario. Se compromete por las dos próximas temporadas y se convierte en el primer fichaje del equipo blanquiazul con vistas a la temporada 2023/2024, en la que se estrenará en Primera Federación.

Precisamente es una categoría que se conoce al dedillo. Ha jugado en los dos últimos curso en el Atlético Baleares, firmando 31 goles entre ambas campañas. Es uno de los futbolistas más cotizados del fútbol de bronce y, por lo tanto, de los que más cobra. Parece una inversión segura para el Málaga, que ha encontrado pronto una alternativa a Rubén Castro, primera opción para el ataque.

Ya había estado cerca otras veces de firmar por el Málaga Dioni, pero nunca terminó de concretarse por diferentes motivos. Estuvo en las categorías inferiores blanquiazules y luego se convirtió en un auténtico trotamundos. Estuvo en la cantera del Murcia, Caravaca, Deportivo B, Cádiz, Udinese, Leganés, Hércules, Oviedo, Racing de Santander, Fuenlabrada, Lech Poznan, Cultural Leonesa y, por último, Atlético Baleares.

Sus experiencias en Primera y Segunda División son breves, su hábitat natural ha sido la Segunda B y ahora la Primera RFEF. Entre ambas cuenta con 395 partidos y un total de 169 goles (sin contar fases de ascenso, donde supera la veintena de apariciones). 459 encuentros en el fútbol español y 178 tantos le alumbran.

El futbolista ya andaba por Málaga de vacaciones y estaba esperando a cerrar la operación, la primera de la era Loren Juarros como director deportivo de la entidad malacitana. El ejecutivo burgalés tiene que fichar al menos 13 jugadores más, tal y como comentó a primeros de semana Kike Pérez, director general del club.

El Málaga también está bien posicionado para incorporar a Juanpe, del Lugo. El jugador tiene buena predisposición y en cuanto vuelva de su luna de miel se aclarará todo. Son algunas de las primeras decisiones del club, que trabaja a destajo para adelantar pasos en la planificación.

Dioni se dejaba querer

"No voy a negar que me gustaría jugar en el equipo de mi tierra. Tuve oportunidad en alguna ocasión y no se pudo hacer. De momento no hay nada. Sí hay interés, pero no hay nada aún. Llamé a mi representante y le pregunté que cuándo era la presentación por todo lo que había leído. No sé por qué han dicho que ya estaba firmado, pero os aseguro que no es cien por cien segura. Lo que sí puedo decir es que hay interés de varios equipos. Ha sido un año bastante duro, como si hubieran sido tres a la vez. Hemos sufrido mucho, una temporada con mucho estrés... y ahora mismo no tengo ganas de pensar en fútbol. Cuando pasen unas dos semanas empezaré con esto", dijo en una entrevista reciente en Deportes COPE Baleares.