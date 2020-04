En Granada se habló recientemente de un supuesto interés del conjunto granadino por el lateral derecho Ismael Casas. El joven canterano, en quien el club tiene puestas grandes expectativas, habló acerca de esta posibilidad en una entrevista concedida al diario AS. El defensa establece un orden claro de sus prioridades en estos momentos.

"¿Una oferta del Granada? Eso no lo sé. Mi representante no me ha dicho nada. Yo prefiero centrarme en el Málaga", dijo Casas, que recordó que tiene contrato hasta el "30 de junio de 2022". Además del interés por el lateral, también se apuntó que Ramón Enríquez y Julio estaban en la agenda nazarí, que no hace mucho fichó a Antoñín.

Todos en el club tienen fe en Ismael Casas, pero uno de los que más destaca es Pellicer, el hombre que le ha convertido en titular en el primer equipo. El técnico habla con él: "Me dice sobre todo que he llegado hasta aquí y que no lo desperdicie, que siga trabajando. Él lo dice mucho. Estoy superagradecido, lo conocía de varios años atrás. Siempre tuve un trato especial, ha sido el que me ha mantenido en esta posición. Él me contó que era un tipo de futbolista como yo, más guerrero, y por eso quizá tiene más afinidad conmigo".

Siempre aparenta ser alguien con la cabeza bien amueblada Ismael Casas, que paralelamente aspira a ser nutricionista y que tiene como ídolos y referentes a Puyol y Carvajal. Internacional en categorías inferiores, desea seguir sumando con España sub 19: "Para mí ha sido una gran experiencia y espero que sigan contando conmigo. Hay grandes jugadores. En Segunda hay algunos más o menos de mi edad como Pedri, de Las Palmas, o Ramón. Hay buen futuro en el fútbol español".

Acerca del Málaga, también es optimista y cree en lo que se hace: "El Málaga tiene potencial para jugar en Primera División. Tenemos una gran plantilla de jugadores y mi sueño es pode conseguir jugar con el Málaga en Primera. Creo que podemos ganar a cualquier equipo".

El confinamiento de Ismael Casas

"Estoy aquí en Linares con mis padres y mi hermano. Lo llevo bien porque no soy un muchacho que salga mucho y soy más casero que otra cosa. Estoy todo el día jugando a la Play con mi hermano y haciendo cosas. Se fue de Linares con 12 años. Hice en Málaga la prueba. Manel Casanova y Francesc Arnau me vieron en el campeonato de Andalucía de selecciones. Fui con la selección de Jaén. Hice un buen campeonato y ellos me vieron y me mandaron para hacer la prueba en Málaga. La hice y les gusté. Y me mandaron para fichar. Desde el primer momento tenía claro que me quería ir. Me fui solo. Pero no tuve problemas porque tenía claro que quería ser futbolista", comentó el futbolista, natural de la mencionada localidad jiennense.