Fichajes Málaga CF: Juanpe firmará dos años más uno opcional

Juan Pedro Jiménez Melero (Jerez de la Frontera, 1996) debe ser esta semana oficialmente jugador del Málaga CF. El centrocampista gaditano, formado en las canteras de Sevilla y Cádiz y las tres últimas temporadas en Lugo, de donde se despidió este fin de semana tras tres temporadas en la ciudad gallega con el descenso a Primera RFEF, fue uno de los primeros jugadores con los que el club trató, la idea es que sea un hombre estructural en la plantilla. Con experiencia en Segunda B también con el filial nervionense, tiene casi 100 partidos en Segunda y ha visto con buenos ojos el interés malaguista. Ha estado de luna de miel tras casarse y ello ha dilatado la firma, pero el acuerdo ya estaba perfilado desde prácticamente que se acabó la temporada.

Según pudo saber este periódico, Juanpe, su nombre futbolístico, firmará por dos temporadas más una opcional. Si el grueso de la plantilla de Segunda quedaba liberada en el caso de que hubiera descenso a Primera RFEF, como desgraciadamente sucedió, ahora se está contratando a jugadores con un año más opcional, como también sucedió con Dioni, supeditado a que se consiga el ascenso a Segunda División. También es parte de la estrategia del club en las ofertas que está presentando a los jugadores bonus de conseguir ese objetivo. Que se intenta no verbalizar por parte de los protagonistas para no crear presión, pero no deja de ser lo que está marcado en rojo. El premio de volver al fútbol profesional sería suculento para los futbolistas. Más contrato y más dinero. Estímulos no van a faltar.

Juanpe debe ser uno de los referentes en el centro del campo del equipo. Teóricamente también están Genaro y Ramón Enríquez en la posición de los que continúan, a expensas de si es efectivo el plan que relató Loren. Pero el gaditano ha sido en este periodo un jugador con peso en el Lugo. De hecho, en la ciudad gallego se señaló su lesión, una aparatosa lesión de tobillo que le tuvo cinco meses de baja aunque ya jugó en los últimos partidos de la temporada y la venta de Chris Ramos al Cádiz como dos motivos importantes del hundimiento que padeció el equipo rojiblanco. En Málaga puede echar raíces si el equipo va hacia arriba.