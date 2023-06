Fichajes Málaga CF: Loren y su visión de Kevin, Roberto y Dani Lorenzo

En su intervención en Área Malaguista de 101 TV, Loren Juarros explicó su visión de cómo es la situación de los jugadores que regresan tras cesión. Fue cuestionado por tres: Roberto, Kevin y Dani Lorenzo. Tres perfiles diferentes de chavales de entre 20 y 22 años que han tenido experiencias distintas fuera de casa, pero con los que se quiere contar.

"En la delantera tenemos a Dioni y Roberto, que ha tenido una buena cesión en el Barcelona. Son dos jugadores y está también Loren Zúñiga. Tenemos otros jugadores que pueden jugar ahí con perfiles diferentes. Ahí estamos bien. Ahora mismo, como algo prioritario, no tenemos demasiada prisa", señalaba, recordando que hasta el 31 de agosto hay tiempo de ampliar la plantilla.

En el caso de Kevin Villodres, el canterano del Llano de la Trinidad ha tenido un año en Portugal en el que se quedó cerca de cumplir el objetivo para que el Gil Vicente se quedara con él, pero no llegó al mínimo de partidos. Sobre el extremo, Loren fue sincero. "De Kevin me han contado lo mejor y lo peor, pero yo espero lo mejor. Yo tuve una entrevista con él en el club y me lo habían puesto tan raro... Estuve fantástico con él. Me pareció un tío cojonudo. Es como es, diferente, pero creo que va a ser importantísimo para el club. Su nivel futbolístico es excepcional y vamos a conseguir engancharle para que no cuatro acciones esporádicas en un partido, sino para que sea un jugador totalmente determinante", apuntaba Loren, que destacaba también a Dani Lorenzo: "Me transmitió los valores que yo quiero que tengan los jugadores de mi equipo. Muy diferente a otros jugadores con los que he hablado. Tienes que tener de todo, no todos van a estar cortados por el mismo patrón. Lo que me transmitió Dani tanto a nivel deportivo como de formación estructural de la cabeza y de todo, cómo veía el fútbol y el Málaga, la ilusión que me transmitió, tiene que haber de todo, pero es lo que me gustaría que un jugador pensase. Tiene que haber modelos diferentes en un vestuario sano. Pero Dani es un jugador al que me gustaría que se pareciesen los demás".

Por último, sobre la posibilidad de que Pablo Chavarría se hubiese quedado, algo que verbalizó en Málaga Hoy Pellicer, dijo Loren que "el mister no me dijo nada de Chavarría, tampoco le he dado opción, pero tampoco me lo sacó a la palestra".