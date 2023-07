Fichajes Málaga CF: Luca Sangalli da el OK y firmará dos años con uno opcional

Luca Sangalli será el siguiente fichaje del Málaga. El club espera que esté ya el próximo lunes en el inicio colectivo del trabajo para preparar la temporada 2023/24. El jugador donostiarra, de 28 años y 1.67 metros, ha dado el OK definitivo para que se cierre la operación y firmará por dos temporadas con opción a otra en caso de ascenso, el formato que se está empleando con la mayoría de los fichajes, con ese bonus de una campaña extra en caso de conseguir el reto del que nadie en el club quiere hablar, pero que explícitamente está ahí.

Pellicer, en su intervención en Ser Deportivos Málaga, hablaba del jugador vasco. "Ha salido en prensa y es cierto que estamos hablando con él y esperemos que pronto nos pueda acompañar a este proyecto. No he hablado con él. Sí que es cierto que tengo una comunicación continua con Loren. Es cierto que he hablado con jugadores y también con compañeros suyos. En cuanto haya un momento de duda, el entrenador es muy importante para saber que vamos todos de la mano, tanto la dirección deportiva como el entrenador. Todos los fichajes son expuestos por la dirección deportiva y nosotros los hemos valorado y hemos dado el OK. Con Luca Sangalli vamos por el mismo camino”, decía el técnico de Nules.

El club ha sido paciente con Sangalli, nombre desvelado semanas atrás por Radio Marca. El jugador quería esperar a tener proposiciones de Segunda División, pero no llegaron que le llenaran. Y el club cuenta con la ventaja de ser un polo de atracción para jugadores de nivel. Loren Juarros, director deportivo, conoce bien al jugador de su paso por la Real Sociedad. Se fortalece, pues, una posición clave, el centro del campo, para dar esqueleto al equipo. Ahí están ya Juanpe más Ramón y Genaro, jugadores con los que se pueden hacer diferentes combinaciones.

Sangalli jugó la temporada pasada en el Cartagena en Segunda con 22 partidos, con una asistencia, para un total de 683 minutos, sin demasiada continuidad y con sólo cinco titularidades. Previamente fue el capitán de la Real Sociedad B en su temporada en Segunda División, cuando jugó en La Rosaleda contra el Málaga. Actuó 20 partidos, con un gol y una asistencia. Sangalli jugó con el filial pasada la edad sub 23 en su proceso de recuperación tras una grave lesión de rodilla que le tuvo fuera 18 meses. Previamente, con 23 años y cuando estaba consolidado en la primera plantilla de la Real Sociedad, había sufrido un ictus del que se recuperó sin secuelas pero tras un proceso de baja amplio. Justo estaba en su mejor momento deportivo en ese momento. Jugó 33 partidos con el primer equipo txuri urdin.

El vasco, de raíces italianas, es un jugador de despliegue y combativo que debería dar piernas al equipo y competitividad, algo que asume que hace falta en esta categoría. En San Sebastián hay un gran concepto de él como canterano ejemplar que quemó etapas hasta llegar arriba y con compromiso alto. Su hermano mayor, Marco, también juega en Segunda, el año pasado en el Racing tras hacerlo antes en el Oviedo. Su tío es Miguel Ángel Fuentes, histórico jugador de la Real Sociedad.