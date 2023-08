Fichajes Málaga CF: La última palanca

Hay movimientos en las últimas horas de mercado también en Primera RFEF. No se ha regado con mucho dinero a las categorías superiores y eso suele suponer agitación en los últimos días y horas, con movimientos frenéticos. Antoñín o Cedric son nombres confirmados o que suenan en las últimas horas para la delantera de equipos punteros en la categoría. Una de las zonas en las que el Málaga tiene echadas las redes para mejorar al equipo.

Como explicaba ayer este periódico, la operación salida es lo primero. Ayer hubo una reunión entre Loren Zúñiga padre y el club para acelerar la salida del delantero de la entidad malaguista. Acaba contrato en 2024 y se intenta sacar alguna compensación por la marcha de un futbolista que ilusionó mucho por su gran relación con el gol en juveniles, pero la acabó pasando por delante su compañero atacante en aquel equipo, Roberto. Internacional sub 19, en los ratos que ha tenido con el primer equipo no ha mostrado esa fiabilidad ante la portería, sólo marcó ante el Antequera en el Costa del Sol. Se asume por las dos partes que lo mejor es una salida que liberaría una ficha, en dinero y administrativamente, que son dos menos en Primera RFEF (23 por 25 en fútbol profesional).

La salida de Izan Merino parece frenada, al menos de momento. Como informó Sur, el Madrid presentó una oferta que la jueza, en última instancia, acabó rechazando por los informes deportivos que aconsejaban no vender por los 250.000 euros, aunque con bastantes cláusulas de mejora económica en función de la progresión del joven canterano malagueño, estos días con la selección sub 18 en la preparación para el Mundial sub 17. En el caso de que Izan pase el corte jugará en Indonesia del 10 de noviembre al 2 de diciembre.

Pero existen más vías que pueden propiciar una palanca. La más factible es la de Iván Jaime, cuyo futuro ha vivido bastantes tribulaciones en las últimas semanas. Se habla desde el principio del verano del Oporto, después viró hacia una cesión al Valencia y ahora de nuevo está candente su pase a un grande de Portugal, también con el Rennes francés interesado. El traspaso dejaría un 25%, parte del acuerdo con el Famaliçao hace un par de temporadas cuando el de La Luz salió rumbo a Portugal. Se estima en torno a los 10 millones de euros, podrían caer entre 2 y 2.5 en La Rosaleda.

De fondo está también el desenlace del caso Horta, sobre el que puede haber pronunciamiento de la FIFA en los próximos días, aunque en su caso el Braga aún puede recurrir y dilatar el proceso para pagar su porcentaje por la oferta del Benfica no comunicada y sobre la que el Málaga debía tener voz y voto. Paralelamente, gestiones para intentar cerrar una plantilla en la que el talento no abunda.