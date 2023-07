Fichajes Málaga CF: Loren trabaja en un nuevo lote

Entra en ebullición el mercado de fichajes para un Málaga CF que se ha dado una tregua en los últimos días. Acompañó Loren Juarros a Einar Galilea y Luca Sangalli, para así completar las presentaciones del primer pack del verano. "El club está agradecido a la voluntad de los jugadores de venir y ser partícipes del proyecto. Agradecerles su ganas ante otras ofertas y otras situaciones, ellos han apostado por tener un proyecto aquí. Habéis elegido un sitio donde podréis trabajar bien, no será sencillo porque las exigencias son altas, pero nos permitirá el reto de tener algo importante", introducía el director deportivo en dos apuestas muy personales.

Distante el director deportivo a la hora de profundizar en lo que viene. "Ayer ya comentamos que estas incorporaciones, las que estamos presentando, son las que teníamos ya muy definidas de lo que el equipo necesitaba, de las que veíamos como prioritarias. Estamos barajando posibilidades que no interfieran en el desarrollo de los jugadores que tenemos de casa; estamos posicionados en alguna de ellas, pero como suele pasar en el mundo del futbol, hasta que no se concreten no se podrán decir que están cerradas. Estamos trabajando en esas posibilidades, ver cómo van avanzando".

"Nombres no vamos a decir. Estamos mirando dos-tres posiciones, pero de nombres no podemos mencionar, además porque no nos conviene decirlos, como estamos haciendo. En ese sentido se va a llevar con discreción, que llegue a puerto de la mejor manera. Prefiero ser discreto con todas esas cosas. Se están mirando posiciones para intentar reforzar, no quiere decir que todas se vayan a realizar, por supuesto no quiero dar pistas de ninguna forma. Veremos la evolución que tengan los jugadores en general. Son los jóvenes, por el poco contacto que han tenido en el primer equipo, los que nos generan más desconocimiento a la hora de ver qué van a ser capaces de hacer, porque en otras posiciones lo tenemos claro, y en función de eso se modificará. Estamos mirando jugadores que si no cambian los parámetros económicos, va a ser difícil que las concretemos porque tenemos una premisa clara. Ya está bastante tensionado el club como para que nos equivoquemos en eso. En función de lo económico y deportivo, se harán las incorporaciones que se tengan que hacer", desarrollaba Loren Juarros, sin salirse de ese discurso que está muy asimilado en Martiricos.