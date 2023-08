Fichajes Primera RFEF: El malagueño Mario da Costa llega al Atlético de Madrid B

El Atlético de Madrid y el Eldense llegaron a un acuerdo para la cesión de Mario da Costa al filial rojiblanco. El extremo malagueño será rojiblanco hasta el 30 de junio de 2024. El futbolista, que la temporada pasada militó en el Recreativo Granada, fue pieza clave en el conjunto andaluz, con el que disputó 33 encuentros y marcó siete goles en Segunda RFEF y consiguió el ascenso a Primera RFEF.

Tras firmar su contrato como rojiblanco, el extremo aseguró que "estar aquí me permite dar un paso en mi carrera. Estoy muy ilusionado. Tevenet [entrenador del Atlético, ex delantero que fue del Sevilla y del propio club de Madrid] me ha transmitido mucha confianza. Sabemos que la temporada va a ser bonita aunque exigente, pero he venido a competir". Mario se convierte en el tercer fichaje del filial rojiblanco en esta temporada en Primera RFEF tras el ascenso de conseguido la pasada campaña. El club colchonero se guarda una opción de compra sobre el jugador.

Da Costa estuvo en las categorías inferiores del Málaga tras haber jugado a fútbol sala hasta infantiles. Después estuvo en los planes de Pellicer pero no llegó a debutar con el primer equipo porque no había consumado su renovación. Se marchó al filial del Granada, donde ha sido indiscutible en estas dos últimas temporadas, metiendo 13 goles en 67 partidos. Llamó la atención del Eldense, que le firmó aunque, en una operación un tanto sorprendente, le cede con opción de compra al cuadro colchonero.

Se da la circunstancia de que el filial atlético será el rival del Antequera en la primera jornada de Primera RFEF (sábado 26 de agosto, 20:30 horas) y, a continuación, será el primer equipo que juegue en La Rosaleda en esta categoría el siguiente fin de semana (2 de septiembre, 21:30 horas).