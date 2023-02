Fichajes: De Scepovic a Scepovic

Se mueve el mercado en España y fuera. Dos fichajes y un apellido común. En Segunda División, un rival directo del Málaga CF en la lucha por la permanencia como el Lugo, ha contratado al delantero serbio Marko Scepovic (1991). Se viene a la mente el nombre de un refuerzo invernal blanquiazul como Stefan Scepovic, que acaba de encontrar equipo también pero prácticamente en las antípodas. Son hermanos.

El Lugo hizo oficial ayer la contratación de este veterano punta que tiene un largo recorrido. Marko Scepovic se compromete con el conjunto gallego por lo que resta de temporada y regresa al fútbol español tras militar media temporada en el Mallorca (2014/2015). El punta, de 1,91, se encontraba sin equipo después de su última etapa en el Omonia Nicosia. También ha jugado en el Olympiacos, Partizán de Belgrado, Mouscron y Viodeoton entre otros.

Su hermano mayor, Stefan, que jugó una más que aceptable segunda vuelta en el Málaga de Pellicer (2020/2021), participando en 13 encuentros y marcando tres goles. Scepovic se ha vinculado hasta el próximo 30 de junio con el Brisbane Roar australiano. En su caso, es más trotamundos aún y ha jugado en más de diez países.

𝐇𝐄'𝐒 𝐇𝐄𝐑𝐄 🇷🇸 Welcome to Brisbane, Stefan Scepovic 👊 Read more 👉 https://t.co/0Y9iD5N7Kz pic.twitter.com/VIPOlsJ2Vg