Fredi Álvarez y las consecuencias de dejar a este Málaga CF con vida

El Málaga CF logró sacar adelante un partido que se le puso muy cuesta arriba a los blanquiazules en la primera mitad al irse al descanso perdiendo por 0-1, pero Sergio Pellicer supo hacer los ajustes necesarios para que los locales remontasen ante su público y le dotasen de una gran noche después de mucho tiempo sin tenerlo. Tras esto, Fredi Álvarez, entrenador del Celta Fortuna, salió a atender a los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al enfrentamiento.

El técnico del filial celeste comentó el motivo de que todo se haya dado de una forma tan cruel para su equipo: "La primera parte fuimos muy superiores al Málaga. Tuvimos dos o tres transiciones para hacer el segundo y perdonamos y eso lo acabas pagando". "Cuando cometes errores contra rivales como el Málaga, lo pagas y este es un buen ejemplo de ello", añadió sobre el porqué de la remontada consumada por el cuadro de Martiricos.

Además de esto, le dio su valor y reconoció la valentía de los jugadores del primer equipo de la entidad de la Costa del Sol: "Sabíamos que el Málaga iba a buscar el partido. No especuló en Balaídos y no lo iba a hacer tampoco aquí". Sin embargo, tampoco quiso que todo su trabajo quede tirado por tierra por perder ante "un gran rival", tal y como él lo definió: "No se puede paliar esta temporada por perder contra el Málaga en este escenario. Hemos hecho una gran primera parte aquí y hay que darle valor".

Fredi vio un culpable en uno de los revulsivos buscados por Sergio Pellicer para darle la vuelta a la tortilla: "No hemos sido capaces de contenerlos tras el descanso. La salida de Kevin Medina provocó que la gente se encendiera y dos errores evitables provocaron que le diesen la vuelta".