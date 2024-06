Fredi Álvarez: "Cuando un equipo tiene algo, tiene miedo de perderlo"

El Málaga CF se juega este sábado la clasificación a la final del play off de la fase de ascenso a Segunda División ante el filial del Celta de Vigo y se espera un partido a la altura de la situación, puesto que el regreso al fútbol profesional pasa por esta vía únicamente desde que se escapó la primera plaza en favor del CD Castellón. Con motivo de esta trascendental cita, Fredi Álvarez atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa.

El técnico del cuadro gallego abogó por el factor psicológico: "El objetivo es jugar un partido muy largo. Si estamos en el play off durante los 90, creo que los minutos pueden jugar a nuestro favor. Cuando un equipo tiene algo, tiene miedo de perderlo y cuando no lo tienen van a por ello a la tumba abierta". "Por encima del estado físico, ahora está el emocional, que si es bueno, las piernas siempre van a dar un plus. Me refiero a un partido largo en lo emocional, que piensen que pueden perder lo que tienen. Si lo podemos cerrar en a primera parte, perfecto, pero es muy difícil", añadió.

Tras esto, el entrenador del filial celeste dejó claro que se quieren centrar solo en lo sucedido en el terreno de juego: "Vamos a hacer nuestro trabajo en el campo, tenemos que concentrarnos en el campo. Por lo demás, cada uno tiene que intentar usar sus armas, sabemos que van a meter mucha gente y ellos van a apretar mucho. Tenemos que intentar ser fuertes". Además de esto, tuvo unas palabras sobre la polémica arbitral: "También se están jugando su futuro, pudiendo subir, en el caso de los que pitan este tipo de partidos. Entiendo que intentarán hacerlo bien y pitar lo que vean".

Fredi quiere que lo sucedido en la ida les ayude a que la corriente sople a favor de los suyos: "El 1-2 era muy difícil de levantar y ese gol te da esa esperanza cuando tenías todo en contra. Cuando te hacen ese gol en el último minuto, a veces te lamentas, esperemos que sea el rayo que nos dé la esperanza de poder ganar, que es factible, por qué no". "Se ven 1-2, se van echando atrás poco a poco y se encuentran ese gol del empate. Les puede hacer mella el miedo a perder lo que tienen en ese momento. Les puede pasar factura y tenemos que jugar con eso", añadió.

Dejó claro que el Málaga CF le sorprendió con su planteamiento: "Encontramos un equipo más atrevido de lo esperado. Nos vinieron a buscar y nos complicaron en fases del partido. Espero un equipo similar mañana y un arreón inicial, fuerte, duro, que tenemos que ser capaces de sobrevivir y hacer nuestro fútbol, que nos ha traído hasta aquí". Además, quiso dejar las estadísticas a un lado: "Es cierto que no hemos ganado fuera de casa, pero en cinco partidos, hemos merecido ganar cuatro. Considero que hemos hecho muy buenos partidos y es un dato que está para romperse; mañana sería un buen día para romperla".

Fredi quiso dejar claras sus intenciones de cara a este encuentro: "Tenemos que centrarnos en nuestro plan de juego, intentar no decepcionar, hacer lo mejor que podamos y dejar que sea lo que tiene que ser. Tenemos que ser nosotros mismos, que el balón no nos queme, que nos dure mucho tiempo y llevar al partido donde queremos".

Por último, comentó que esta eliminatoria llega muy abierta a la Costa del Sol: "Espero un partido precioso, en un buen escenario, ante un gran rival. La eliminatoria salió de Vigo igualada. Vimos a dos equipos parejos. Vamos a tener nuestras opciones".