Belman, un verdugo de sangre malagueña

Javier Belman, el portero titular del Fuenlabrada en el partido ante el Málaga, es hijo de malagueño. Su padre, José Francisco, fue un portero de dilatada trayectoria que en su palmarés tiene la Recopa de 1995 con el Zaragoza. Javier nació en Alicante, mientras su padre jugaba en el Hércules. Estuvo ocho temporadas en la cantera del Real Madrid, entrenándose alguna vez con el primer equipo a las órdenes de Zidane. Jugó medio centenar de partidos con el Castilla y la pasada temporada jugó 22 encuentros oficiales con el Fuenlabrada, recibiendo 21 goles.

Portero de buena planta (1.85 metros) y aún con progresión por delante a sus 23 años, esta temporada no había jugado ningún partido. El motivo era que no había renovado su contrato y por ese motivo el Fuenlabrada decidió no alinearlo. La llegada de Sandoval al banquillo ha propiciado algunos cambios en un intento de darle un electroshock a un conjunto que se encamina a la Primera RFEF y uno de ellos es que Belman fuera titular. Sólo había ido convocado a cuatro partidos, el resto ni eso. Y directamente pasó a ser titular ante el equipo de la tierra familiar.

Belman realizó varias paradas de mérito. En el primer tiempo sacó un buen disparo abajo de Febas. Fue en el segundo, en el tramo final, cuando se agigantó. Primero, una buena mano en una falta directa de Vadillo. Después, un complicado remate de cabeza de Cufré, que se envenenó tras tocar el suelo. Belman sacó los dos destino a córner. Aunque el portero no suele tener un gran despliegue físico, sí lo hay de concentración. Y acabó con calambres en el descuento. Resolvió bien todo el trabajo que llegó a sus inmediaciones y dejó los tres puntos en casa, para desgracia del malaguismo que se desplazó y del que lo vio por la tele.