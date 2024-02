Genaro: "Tenemos que dar más todos, yo el primero"

Genaro era uno de los encargados de dar la cara en zona mixta. Día difícil para comparecer después de la imagen dantesca del Málaga CF en Melilla, que supone un retroceso. "En la primera parte hicimos un buen trabajo. Creo que se ha trabajado bien las facetas que veníamos entrenando durante la semana, se llevaron a cabo. Hemos tenido llegada, ellos apenas nos han hecho daño. Más juego que en la segunda parte. Después del descanso, por h o por b, metimos el culito un poco atrás. No hemos seguido haciendo lo que hemos hecho en la primera parte. Ellos tuvieron más llegada, nos penalizaron en ese otro fútbol que sabíamos que nos íbamos a encontrar aquí, y que en el balón parado podía decidirse el partido y así ha sido, a favor de ellos".

"No sé por qué cambiamos tanto en la segunda parte, por situación de partido quizá... No lo sé. Tenemos que seguir haciendo el trabajo que venimos haciendo y ya está. Da igual el campo y el rival, esa es la forma de respetar al contrario. Ha sido la peor segunda parte de la temporada. Lo hemos visto todos. No nos ha salido nada. No pudimos triangular, buscar en balón largo, cuando éramos nosotros los que teníamos que proponer con nuestro juego. Sí que es verdad que el césped no estaba para salir jugando desde atrás, como venimos haciendo estas semanas atrás, y el partido requería esa forma de salir jugando. Es lo que teníamos que haber hecho", analizaba el sevillano.

"Somos conscientes que los puntos son los que son, seguir a lo nuestro. No hay que mirar más allá. Somos realistas de dónde estamos y a seguir para adelante. Lógicamente la gente se va enfadada con el equipo. Somos los primeros que no quieren perder ni en los entrenamientos. Pedir disculpas a la gente porque es un esfuerzo venir a Melilla, dar las gracias por supuesto por estar ahí. Y dentro de unos días tenemos otra batalla contra el Recre, que será un partido importante y seguro que bonito. Es clave, como todos los que quedan. Todos son finales y afrontarlas como tal. Salir a hacer nuestro juego", valoraciones tras el chasco.