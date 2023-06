Genaro o limpiar el ambiente

No se puede garantizar que los cuatro jugadores del Málaga CF que no tenían en su contrato registradas cláusulas de ruptura por el descenso a Primera RFEF (Genaro, Manolo Reina, Juande y Ramón) vayan a continuar en la categoría. En unos casos por intención del club y en otros de los jugadores, lo cierto es que la situación puede llevar a aumentar la limpia tras la caída de bruces en el sótano del fútbol profesional.En el caso de Genaro Rodríguez, el sevillano renovó en abril del año pasado por dos temporadas, hasta junio de 2024. No se recogía una cláusula de ruptura por descenso, como sí estaba en negro sobre blanco en el grueso de la plantilla, pero sí la disminución de los emolumentos que debía percibir en ese supuesto. Dentro de la temporada nefasta de los jugadores malaguistas, Genaro es de los que más decepcionó, aliñado con varios episodios en los que no estuvo fino y que ha alimentado una inquina importante de la grada de La Rosaleda, como se encargó de recordarle en el aquelarre del último partido ante el Ibiza.

Genaro intervino en 19 partidos esta temporada, en los que vio cinco amarillas y una roja, esta muy recordada por una entrada fuera de lugar en el centro del campo en el trascendental partido ante el Racing en La Rosaleda en el que se fueron muchas opciones de permanencia. Dejó al equipo medio tiempo con uno menos y se acabó perdiendo por 0-1, una piedra gorda para hundir más aún al equipo. Desde entonces no volvió a ser titular y sólo intervino en tres partidos, las victorias ante Leganés, Villarreal y Lugo, cuando fue introducido por Pellicer en el último cuarto de hora final para intentar ayudar a controlar el partido como pieza de contención en el centro del campo.

Con las nuevas condiciones salariales tras el descenso y por sus características encajaba Genaro en algún esbozo inicial de plantilla a los dirigentes malaguistas, que tampoco imaginaban una plantilla desde cero. Sucede que uno de los objetivos y obligaciones es limpiar el ambiente irrespirable que ahora mismo existe en La Rosaleda, con una afición de uñas por la caída sin freno del club. El de Gerena, en su día internacional sub 18, sub 19 y sub 20, es los jugadores que más fue insultado en el encuentro de Ibiza y se le señaló claramente. Tomar decisiones escuchando lo que dice la grada no implica que sea lo correcto, pero en estos momentos se sopesa todo. Es por ello que la salida del sevillano del club es un escenario bastante factible. No fue sólo esa expulsión, alguna foto y vídeo que voló por las redes sociales en el lugar y momento equivocados también le lastró. Tras una primera temporada más correcta, era un fichaje con la venia de José Alberto, que le tuvo en el Mirandés, se decidió renovarle por dos temporadas, pero ahora está en la rampa de salida.

De momento, no ha habido confirmaciones de llegadas ni de salidas tras acabar la temporada hace una semana. Pero deben llegar en breve.