Genaro, sobre su renovación: "Hubo propuesta, pero de momento está parada"

Genaro Rodríguez está viviendo una segunda etapa en el Málaga CF sin haber salido del club, pero es que este año ha resurgido de sus cenizas después del descenso de la pasada campaña, en el que se le señaló como uno de los máximos culpables de esto y ahora es un más que digno capitán del primer equipo. El sevillano habló en el programa 'Área Malaguista' de 101 TV.

El pivote habló de su renovación con la entidad de la Costa del Sol: "Yo ya en su día hablé con Loren Juarros, me transmitió su postura. Y por supuesto se lo agradecí. Y para nada, yo estoy mentalizado en el día a día en conseguir el objetivo, que es lo que tengo en mente desde el principio de temporada. Y ya lo que tenga que venir, bienvenido sea. Me transmitió su postura en el sentido de que estuviera tranquilo, de que están agradecidos con que me haya quedado tan bien, de que estoy haciendo un buen año, de que siga trabajando y eso. Pero no fue un no rotundo ni nada. O sea, fue totalmente imparcial de acercar el tema y ya está, la cosa está parada. Está ahí y bueno, ojalá las cosas se den". "Sí, propuesta, hubo de, por supuesto, y estar en negociación con mis agentes. Y lo que te digo, a partir de ahí ya no sé nada más", añadió al ser preguntado si ya ha habido alguna oferta del club de Martiricos.

El centrocampista también habló de lo que le transmitieron sus representantes al respecto: "No sé nada. Te lo juro que no sé nada. Y además la postura que me transmitieron mis agentes fue esa, de que trate de estar tranquilo, que se está trabajando en todas las direcciones, tanto aquí en Málaga como fuera, y ya está. Que me centrara en el trabajo y yo de verdad que es en lo que me centro y es lo que tengo por prioridad".

Después de esto, miraron al futuro más a corto plazo y, especialmente, al duelo ante el Córdoba CF: "El partido contra el Córdoba es como si fuera una final de playoff, prácticamente. Igual que la tuvimos la semana pasada, bueno, la anterior con Ceuta. Son dos pesos pesados, ¿no? De la categoría y al final es eso.Se trata de competir al máximo todos los partidos. Hemos visto durante el año que ningún equipo, porque a priori lo veamos más débil, para nada lo es. Y sabemos que cualquier equipo, si tú nos das tu 120%, te pinta la cara y te quita los tres puntos, ¿no? Tenemos que emplearnos al máximo en estas últimas cinco finales que nos quedan y afrontar el playoff de la mejor manera posible. Quedemos segundo, tercero, cuarto o quinto. Obviamente, para nosotros, el objetivo a corto plazo es quedarnos lo más arriba posible. Si podemos coger ese segundo puesto, sería ideal. Y si no, preparado para lo que pueda venir y para adelante siempre".

Antes de concluir la entrevista, hablaron de cómo el club ha logrado darle la vuelta a todo lo sucedido tras consumarse el descenso: "Bueno, pues prácticamente sangre nueva. Al final yo creo que al club también le hacía falta. Es la pena de todas esas personas que en verano con el ERE perdieron su trabajo. Es una lástima por ese aspecto y al final es algo que también marca mucho. Pero ya te digo, a partir de verano yo creo que la gente que ha llegado nueva ha venido con las ideas claras, con ganas de sumar, de crecer a nivel personal y lógicamente a nivel grupal. Y yo creo que eso se está viendo reflejado a lo largo de esta temporada, que para mí está siendo una temporada excepcional. Lógicamente, hay partidos que se te pueden trabar un poquito más, un poquito menos, pero ya te digo que en líneas generales la temporada tenemos que intentar cerrarla con un buen broche final y lógicamente todos deseamos lo que ya sabemos".

El hambre

"Esa hambre que tienen los jóvenes, eso también nos lo transmite a los más... Yo te digo veterano, pero yo tengo 26 años, pero que hago referencia a eso, a las ganas, al hambre. Y yo creo que eso sí que se tiene que transmitir a todos. Al final, esto es un equipo, no es un deporte individual. Y es eso, de transmitirnos las cosas positivas, lo malo dejarlo fuera. Y que entrenando todos los días nos complementemos. Y haciendo alusión a lo que dice Míster, que derribar la puerta es dar ese pasito adelante. Ahora que viene el momento de la verdad y que estemos todos preparados para jugar. Si nos toca, le toca a uno, le toca a otro. Eso tiene que ser fundamental".

Factores externos

"No, no. Yo, por ejemplo, el mensaje mío de ayer fue que, bueno, sacar el lado positivo de las cosas, pese a todas las adversidades. Nosotros, ya el míster lo ha dicho en muchas ocasiones, que tenemos que estar por encima de todo eso, de todo lo externo, de todo lo que no nos influye a nuestro trabajo y a nuestro hacer.Y ya te digo, eso es lo fundamental para nosotros y que venimos de cinco victorias y cinco empates, ¿no?Y que eso es una racha que tenemos que tenerla de manera positiva en la mente".

Pensamientos prepartido

"No, antes de los partidos nosotros estamos con la mente puesta en salir, a darlo todo, en competir, en luchar y en llevarnos lógicamente la victoria. Somos conscientes de lo que es el factor campo en el caso del playoff. Si queda segundo o tercero, ese factor campo lógicamente va a jugar a nuestro favor. Jugar una vuelta de playoff con cerca de 30.000 personas aquí en la Rosaleda, no todos los equipos han jugado durante el año con esa cantidad de personas. Al final eso es algo que tenemos que tenerlo como nuestro.Pero lógicamente lo que va a marcar el devenir del playoff va a ser lo que hagamos en estos cinco últimos partidos. Yo creo que es la clave y es lo que tenemos que focalizarnos".

La palabra prohibida

"A mí no me gusta esa palabra. A mí no me gusta por lo que se vivió el año pasado, que al final la experiencia es a un grado y los errores se intentan no volver a cometer".

Visita en el último partido

"Vinieron tres amigos míos. Sí que es verdad que salí un poco también más tarde porque tuve zona de prensa y eso. Y luego sí que les enseñé un poco las instalaciones, los llevé al vestuario también. Y luego saqué un balón al campo también para que ellos disfrutaran de eso. Y me quedo... Me quedo con eso también, ¿no? Porque hoy me lo han agradecido y eso es bonito porque al final yo lo tomo como algo normal. Pero para ellos disfrutaron del partido también. La pena es que no conseguimos ganar, pero no fue un partido aburrido de 0-0 típico".

Su perseverancia al quedarse

"Sí, por supuesto. Por supuesto, yo también tenía esa espinita, ¿no? Bueno, y ya lo he dicho en más de una ocasión, creo que la última vez que vine aquí lo dije, que lo fundamental era empezar bien el año, que luego, bueno, gracias a Dios y toco madera de que las lesiones me respeten, me sigan respetando ahora para este tramo, y obviamente la cosa ha cambiado para muy bien. Ahora se nota mucho el cariño también de la gente y bueno, también de aquí darle las gracias a todo el mundo, que bueno, que todo el mundo tenemos detractores y gente que va a favor, ¿no?, lógicamente. Pero es algo con lo que vivimos y se lleva de la mejor manera".

Atender a los aficionados

"A ver, siempre me han parado, yo nunca niego la foto, una foto a nadie, porque al final a los niños los haces felices con 30 segundos de tu tiempo, ¿no?, que al final eso también es gratificante, ¿no?, de que vayas a lo mejor por el centro o por cualquier lado y te pidan una foto, un autógrafo, lo que sea, y eso es digno y es bonito de ver".

Camiseta retro

"La del partido tenemos dos y yo me llevé las dos, me llevé hasta con el pantalón corto, que el pantalón corto lo tengo todos los días, me lo pongo en casa, ¿eh?, porque me encanta y ese brillito que tiene, el tema retro me flipa, la verdad me gusta y con la publicidad que han sacado para la tienda y eso también me ha encantado, me encantó, la verdad".

Su mote en el vestuario

"Eso es cosa del Larru, que lo dijo en una entrevista y pues ya sabemos cómo estamos este año con el tema de los memes, de los apodos y eso. Y yo le dije, yo era para matarlo el día siguiente, digo, ¿cómo va a decir eso, tío? Pero nada, nada, bien, se lleva bien y la cosa está bien, eso".

Si le pesan los bolsillos

"Que me pesa en los bolsillos, que va, que va, yo no tengo problema de eso, yo no tengo problema de eso.El que me conoce lo sabe, lo que pasa es que en este equipo hay muchos cabroncetes".

Pique con Carlos López

"No, nada, porque los días previos a partidos solemos hacer... bueno, solemos hacer un parque.Es una especie de mini torneito de... bueno, se ponen a lanzarnos desde línea de fondo un balón y en dos toques fuera del área... Lo hacen muchos equipos, ¿eh? Y en dos toques fuera del área, pues, puede golpear, ¿no? Y yo con él lo tengo porque él me tiene cogido el disparo, pero muchas veces no tiene nada que hacer. Pero sí que es verdad, a mí Carlos me parece un porterazo, es una persona excepcional y con él tengo buen rollo. Y en los entrenamientos muchas veces le cambio el lado. En esos disparos. Sí, claro. Porque él ya da ese pasito. Entonces, yo hay veces que lo veo y le cambio. Y hay veces que le meto muchas cañas y le digo, '¿dónde vas, Carlos? Que para allá no es, que es para el otro'. Y eso, es prácticamente eso".

Potencial de Carlos López

"Tiene un potencial muy, muy bueno. Y en los entrenamientos es un gato. Los partidos que lo hemos visto en Copa del Rey nos da el pase en Barakaldo, prácticamente. Porque al final, incluso en los entrenamientos, también para penaltis. Y la verdad que es un chico excepcional. Yo siempre se lo digo, hablo mucho con él y que siga trabajando porque su momento también le va a llegar. No es fácil llevar ese rol. Y él lo lleva de lujo y lo que te digo, tiene un potencial muy bueno. Y con veinte años creo que tiene, o diecinueve, no sé.Superjoven y le queda mucho. Y va a dar mucho de qué hablar. La hemeroteca saldrá dentro de unos años y… Yo lo dije. Carlos va a llegar lejos, sí, sí. Además, es un chico que se cuida, que lo lleva todo a rajatabla".

¿Quién terminará la carrera universitaria antes?

"Ah, bueno, bueno, sí, sí, seguramente, seguramente. La universitaria. La universitaria, sí, sí. Creía que me decía la otra, digo, muy mal lo estás haciendo, pero seguramente, seguramente".

Otros jugadores con potencial

"Yo creo que, bueno, Antonio Cordero, que también está entrenando mucho con nosotros. Son chicos que todavía tienen que aprender mucho. Tienen que tener esa mala leche, esa picardía. Que al final eso se va cogiendo también, ¿no? Y bueno, Ochoa… Es que tiene 17 años. Es que tiene que coger su físico también.Pero el otro día con el Ceuta sale y la primera le mete una… Le mete una… Le mete una… Creo que era Uche, ¿no? En medio centro, ¿no? En medio centro. Y eso es garras. Eso me encanta. Eso me encanta.Y eso es bueno. Eso al final nosotros también… Ellos se apoyan mucho en nosotros, ¿no? También de… Nosotros les hemos acogido bastante bien y les ayudamos también en ese aspecto que al final es complicado, ¿no? Que al final es que lo está trayendo Dani Lorenza a entrenar a Ochoa".