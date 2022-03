El Girona mete presión a los árbitros

El Girona, rival del Málaga este miércoles, marcha como un tiro. Cuarto en la tabla, con ventaja de cuatro puntos para estar en el play off y sin dejar de soñar con el ascenso directo (está a siete). Ha ganado sus últimos cuatro partidos y va volando. Pero, pese a ello, no está contento con el trato arbitral. Y lo verbalizó después de ganar (0-1) en el campo del Almería, rival directo después de que los andaluces fallaran por dos veces un penalti que se mandó repetir y que de origen era bastante dudoso.

Este hecho propició las quejas de los responsables gerundenses. "Los jugadores están descentrados y no entienden nada. Es incomprensible lo que está ocurriendo. En Las Palmas, nos pitaron un penalti por el VAR, contra el Ibiza vimos el penalti más claro que habrá en mucho tiempo y el VAR no lo revisó. Y esta vez ha buscado la cámara para que el penalti estuviera dentro. Todo es un desenfreno que no beneficia al fútbol. Parece que el Girona tenga que jugar contra más elementos que solo el rival", decía el presidente del club catalán, Delfí Geli, que fuera jugador del Alavés y Atlético de Madrid, entre otros.

“El penalti nos ha hecho peligrar el resultado. Lo hemos parado y la situación que se ha dado después me parece surrealista. No lo entiendo. Me gustaría que me lo explicasen”, decía Míchel, su técnico, también, tras el partido.

En el Málaga, salvo cuando habla Manolo Gaspar, no hay portavoces en la actualidad para mandar un mensaje potente, de queja, por ejemplo, como lo hizo Geli tras el partido en Almería, después incluso de ganar.