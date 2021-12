Cenk Gönen, Jony, Ontiveros... Los nombres propios de la Junta del Málaga CF

Hubo muchos temas sobre la mesa durante la Junta de Accionistas del Málaga CF, pero el que más preocupa de todos es el caso Cenk Gönen. La herida reabierta por el meta turco tiene al club en una posición complicada, con una sanción que le impide fichar y un cara a cara con la FIFA. Se insiste en que en este mes de enero se podrá firmar.

Antonio Aguilera, presidente de la APA, estuvo en SER Deportivos Málaga hablando de la Junta de Accionistas y desveló algunos de sus detalles más importantes. La entidad trata de negociar paralelamente con FIFA y los agentes de Cenk Gönen para estudiar alguna fórmula de pago mientras se recurre.

Según parece, Muñoz no quiere liquidar toda esa deuda porque se entiende que es excesiva y que al Málaga le ampara el hecho de que fue el propio turco quien pidió la rescisión de su contrato. Se teme que si finalmente la justicia (se irá al TAS si procede) da la razón al Málaga, le resulte complicado que Cengo devuelva lo que corresponda de su indemnización.

Con respecto a Jony Rodríguez, en la FIFA no consta ningún tipo de constancia de este, pero sí en un tribunal de lo social de Málaga, donde el club realizó una reclamación y se está esperando la fecha para juicio. La entidad afirmar que está abierta a negociar con Lazio y Jony. De Javi Ontiveros, poca novedad, mientras el Villarreal no reciba lo que le deben, en Martiricos no se verá un euro.