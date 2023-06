Grupos Primera RFEF: Certezas e incógnitas

El mapa está casi completo, pero la foto es aún borrosa. En las dos ediciones disputadas de la Primera RFEF, los grupos se han configurado de forma distinta. En los primeros años había más dispersión geográfica, pero ahora hay más concentración. Andalucía, Levante y Cataluña, Madrid, País Vasco y Navarra y la zona de Galicia-León acumulan casi el 90% de los clubes que jugarán la temporada 2023/24 en la categoría de bronce del balompié patrio. ¿Cómo se distribuirán y cuáles serán los rivales de Málaga CF y Antequera CF? Es una pregunta que todavía no tiene respuesta y que probablemente no se responda hasta finales de mes o principios de julio, una vez el 25 de junio acabe la temporada con los últimos partidos del ascenso y se celebre la Asamblea. No es una cuestión baladí. Los 40 equipos se dividen en dos de 20 y el nivel puede oscilar, así como los viajes con la consiguiente cuantía económica.

El método ofrecido por la Federación en los dos años previos fue ofrecer dos opciones y que los clubes votaran sobre ellas. Las dos divisiones tendían más al Este/Oeste que el Norte/Sur. Pero el panorama ha cambiado. Se ha pasado de cinco clubes andaluces más el Ceuta a nueve (San Fernando, Algeciras, Atlético Sanluqueño, Recreativo de Huelva, Córdoba, Recreativo Granada, Linares, Antequera y Málaga CF) con el equipo caballa y también Melilla, clubes integrados en la estructura andaluza en Tercera RFEF e inferiores. Además, queda un extremeño (Mérida), un murciano (Real Murcia) y dos alicantinos (Alcoyano e Intercity, aunque éste con posible venta de plaza a otro club). Serían 15 clubes del sur que podrían ser completados con madrileños y/o baleares. Hay que recordar que quedan dos eliminatorias pendientes del ascenso. Quien pierda del Alcorcón-Castellón y del Eldense-Real Madrid Castilla estará también en Primera RFEF la próxima campaña.

Entre los clubes que militan en esta categoría desde su creación hay bastante descontento porque lo que se prometió en primera instancia desde el organismo presidido por Luis Rubiales no ha llegado. Los ingresos por televisión han sido muy escasos, bastante lejanos de lo que se imaginaban. Las retransmisiones han sido pobres y los viajes tampoco han satisfecho. Este año se colocó a los equipos andaluces con cinco equipos de Galicia/León, con las comunicaciones más complicadas y bastante largos. Por ejemplo, quedaron fuera murcianos y alicantinos, a distancia más cercanas. El Plan Impulso tampoco ha regado de clubes como se anunciaba, con toda la polémica generada por las Supercopas firmadas en Arabia que Rubiales aseguraba que repercutirían para el fútbol modesto. Así que recortar gastos en desplazamientos es una prioridad para todos. Juntar a los andaluces, levantinos del sur y el extremeño casi permitiría ir y volver en el día dependiendo del horario. También está el nivel de los grupos. Incluir a Deportivo y Málaga, por ejemplo, en el mismo cuando son equipos históricos que hace cinco años jugaban por subir a Primera, lo haría todo más complicado.

Por ejemplo, Louis Kizinger, presidente del San Fernando, uno de los equipos andaluces, decía en Deporte de la Isla que "la Federación Española nos planteará al final otra cosa, pero lo ideal y lo que megustaría es una división Norte-Sur. De ese modo evitaríamos el pastón que cuestan los cuatro viajes a Galicia, sobre 14.000 euros cada uno de ellos, porque tenemos que ir en avión. Y encima, debido a la hora que nos ponen los partidos, nos obliga a hacer dos noches de hotel y regresar el día siguiente. Tendríamos la posibilidad de jugar en tres grandes estadios como son los del Málaga, Córdoba y Recreativo de Huelva, junto al resto de equipos andaluces, y ello permitiría que los aficionados del San Fernando pudieran desplazarse sin problema ninguno, todo lo contrario que ocurriría si nos meten de nuevo con los equipos de Galicia y Cataluña", señalaba exponiendo una problemática que afecta a clubes modestos.

En mayo se anunció tras un encuentro con Territoriales desde la RFEF que se instalaría un control económico en Primera RFEF. "La medida pretende favorecer la sostenibilidad y el equilibrio en la gestión de los equipos que forman parte de una categoría moderna, espectacular y cada vez más seguida por los aficionados. Tras dos años de vida de la categoría, en los que la Federación ha comprobado una gestión económica deficitaria de algunos clubes, y siguiendo lo dictado por la nueva Ley del Deporte, se ha optado por esta implementación de control económico para la perviviencia de la Primera Federación“, decía la nota. Pero el director general malaguista, Kike Pérez, decía la semana pasada que no había constancia entre los clubes de ningún avance.