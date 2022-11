Asustó Pepe Mel en la rueda de prensa, afectado al tener que comunicar que "lo de Haitam pinta feo". El extremo marroquí estaba haciendo una primera parte sensacional. Tanto que en una acción Makaridze lo noqueó con su brazo. Penalti y amarilla. El golpe, huelga recordar, fue tremendo e inexplicablemente no se consideró agresión. El chico quedó tendido, medio KO, en el verde. Luego empezó a sangrar por la nariz y el colegiado le mandó salirse del campo, al que regresó con un tapón en la nariz. El canterano jugó hasta el descanso, y no lo hizo mal pese al encontronazo, sin embargo ya no volvió.

Pero no es su rostro el que le va a tener un largo tiempo fuera de los terrenos de juego. El entrenador madrileño se agarró a que eran palabras del médico pero no se sentía capacitado para decir mucho más hasta que llegase el parte oficial de la entidad. "Haitam se someterá el próximo lunes a una resonancia. La prueba es para valorar el estado del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda", informó de manera escueta el club.

"Habíamos encontrado en Haitam esa perla que teníamos que cuidar y nos ha durado poquito", comentó Mel. El chico está, como es natural, muy afectado.