Una encrucijada para Haitam

El Málaga comunicó que los canteranos Bilal Ouacharaf y Haitam Abaida, que finalizaron su temporada con el segundo equipo blanquiazul el pasado 8 de mayo en Estepona, vuelven a contar en los planes del combinado sub 23 de Marruecos. En este caso, para una concentración de entrenamientos -que podría incluir algún partido amistoso- en el Complejo Deportivo Mohammed VI de Rabat. El lateral derecho y el extremo zurdo estarán de estadía con su selección entre el lunes 30 de mayo y el martes 14 de junio.

El caso de Haitam esta temporada ha sido un tanto frustrante. Después de que debutara a las órdenes de Pellicer en un partido de Copa ante el Real Oviedo en La Rosaleda en enero de 2021, se venía anunciando desde tiempo atrás que era un jugador especial y diferente que podía derribar la puerta del primer equipo. Llegado desde la cantera del Barcelona (es catalán de nacimiento, pero fue de los jugadores perjudicados por la sanción), es una de las grandes esperanzas.

La campaña no ha sido buena. Con el Atlético Malagueño jugó 18 partidos, 14 como titular, con seis goles. Ha tenido un par de lesiones que le han impedido tener también continuidad. Fue 20 veces convocado con el primer equipo, interviniendo en cuatro de Liga y uno de Copa, todos a las órdenes de José Alberto. El año anterior jugó tres partidos. En su contrato se recoge una cláusula por la que si jugara 10 partidos con el primer equipo se le revisaría automáticamente su contrato y llegaría hasta 2025. Haitam renovó su contrato hasta 2024 con el Málaga en noviembre de 2020, siendo todavía jugador del Juvenil A que acabó llegando a la final de la Copa de Campeones. Ni siquiera había debutado oficialmente con el filial entonces. Pero había confianza en las cualidades. Ha jugado ocho encuentros con el primer equipo, le quedan dos para jugar esa cifra.

Haitam, que la próxima semana cumplirá 20 años, ha jugador partidos esta temporada en el filial como lateral izquierdo. Normalmente jugaba como extremo o interior a pierna cambiada por la derecha (es zurdo) y, en menor medida, por su banda natural. Parte del proceso de maduración de un jugador en el que había muchas expectativas en la Academia. El hecho de que el filial permanezca en Tercera RFEF después de no avanzar en la fase de ascenso no ayuda porque el salto al primer equipo se ha agigantado tras la reestructuración. Hay jugadores como Loren que están en el candelero con interés de equipos punteros. En el caso de Haitam, que no ha entrenado con Guede, queda decidir cuál es el siguiente paso este verano.