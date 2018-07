Harper: "Soy malagueño, marcar en La Rosaleda es un sueño"

Han pasado cuatro partidos y el único goleador del Málaga en la pretemporada es Jack Harper. Sucede que no se vio porque fue en el partido a puerta cerrada en ante el Extremadura. Pero está causando buena impresión el fuengiroleño de origen escocés y Muñiz le está dando bola ante la falta de efectivos en ataque. "Estoy muy bien, es lo que entrenamos en el filial, trabajar a tope para que no se note la diferencia con los partidos. Nos exige muchísimo el mister", decía Harper, que valoraba la experiencia que está acumulando en esta pretemporada: "Los centrales de Primera y Segunda son más duros, tengo que acostumbrarme, esto te hace más futbolista. Lo estoy dando todo, otros chavales del filial lo aprovecharían igual que yo".

"Estamos con hambre, preparados para dar el salto, hay muchos ahí esperando abajo. Tenemos muchas ganas e ilusión", prosiguió Harper, haciendo un alegato de la Academia y resaltando la actitud de Muñiz con los más jóvenes: "Las pautas la seguimos las del mister, estamos cada vez más organizados y queremos seguir así. El mister me dice que trabaje duro, que es el camino, que aproveche las ocasiones y esté ahí. El mister nos trata a todos por igual. Nos habla a los canteranos igual, somos parte del equipo. Si el mister me da confianza, si me da la oportunidad, lo aprovecharé".

"Soy de Málaga, aunque no lo parezca, jugar en La Rosaleda y marcar un gol allí es un sueño para mí", remachó el internacional sub 21 con Escocia, que a sus 22 años está llamando a las puertas del primer equipo.