Ignacio Boto, el otro malagueño que alzó la Liga con el Real Madrid

Isco Alarcón no fue el único malagueño que con el éxito del Real Madrid añadió un título a su palmarés, no. Junto a él también alzó la trigésimo quinta Liga blanca Ignacio Boto, ex jugador de Málaga CF y Madrid en sus respectivas canteras, que colgó pronto las botas para dedicarse a la fisioterapia, la cuál ejerció primero en La Academia blanquiazul y desde este pasado verano en el primer equipo que dirige Carlo Ancelotti.

Boto era central y fue captado para la Fábrica desde el Málaga para formar parte de una de las grandes camadas blancas de este siglo, la que formaron los Carvajal, Lucas Vázquez, Álvaro Morata, Sarabia, Rodrigo, Álex Fernández, Óscar Plano, Fran Sol, Sobrino, Pacheco... y Francisco Capote, actual mano derecha de Manolo Gaspar en la dirección deportiva blanquiazul. Aquel equipo se llevó la Copa de Campeones de 2010 ante el Valencia de por aquel entonces Isco Alarcón, a la postre amigo.

Tras dejar la cantera merengue el malagueño pasó por algunos equipos de la meseta antes de decidir dejar el fútbol y centrarse en sus estudios como fisioterapeuta, aunque no se desligaría del deporte rey. Tras dar sus primeros pinitos en diversas clínicas, pasó por algunos equipos de La Academia del Málaga CF antes de poner rumbo este verano al Real Madrid, esta vez directo al primer equipo. Es una historia con similitudes a la de Capote, que dejó en este caso el fútbol por un problema de salud pero que no quiso desvincularse de este deporte.

Es en el Real Madrid donde se ha vuelto a reencontrar con ex compañeros como Dani Carvajal y Lucas Vázquez, también con Isco que fue rival en su día, pero comparten raíces y algún que otro tratamiento como el propio Boto compartió en su días en redes, cuando comenzó a ejercer. El fisio trató al malagueño durante su etapa en el Málaga y también a otros malagueños como Recio. Su trayectoria en el Real Madrid no puede comenzar mejor, con un título de liga y a expensas de si podrá sumar alguno más estas próximas semanas. Forma parte de un numeroso grupo de fisioterapeutas al servicio de la plantilla blanca.